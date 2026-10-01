밀양시, 청년 창업가 시설 비용 지원 나선다…최대 1000만원 지원

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 1일 청년 창업공간 조성 지원사업 모집을 시작했다.
- 오는 13일까지 예비·초기 청년 창업가를 신청받았다.
- 업체당 최대 1000만원을 지원해 시설비 부담을 덜었다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 점포를 열 때 필요한 인테리어와 시설 비용이 청년 창업가들에게 높은 진입장벽으로 작용하는 가운데 경남 밀양시가 창업공간 조성비 지원에 나선다.
밀양시는 오는 13일까지 예비·초기 청년 창업가의 시설 투자 부담을 줄이기 위해 '2026년 청년 창업공간 조성 지원사업' 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다.
시는 청년 창업가 4명 안팎을 선정해 업체당 최대 1000만원을 지원한다. 지원 대상은 실내 인테리어 공사, 설비·시설 개선, 점포 외관 개선 등 창업공간 조성에 필요한 비용이다.
신청 자격은 신청일 현재 밀양시에 주민등록을 두고 거주하는 18세 이상 39세 이하 청년이다.
신청 희망자는 밀양시 대표 누리집 고시·공고란에서 신청 서식을 내려받아 작성한 뒤 구비서류를 갖춰 밀양시청 인구정책담당관을 방문해 접수하면 된다.
시 관계자는 "초기 점포 조성과 인테리어 비용이 청년 창업의 주요 부담 요인"이라며 "청년들의 창업 도전을 지원하고 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 현장 중심 지원을 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com