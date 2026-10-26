행안부, 청년 취업 지원 공공서비스 3종 선정…직업훈련 무료·자격시험 응시료 반값

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온라인 직업훈련 'STEP'·국가기술자격 응시료 지원·직무능력은행 소개

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 청년들의 취업 역량을 강화하고 구직 비용 부담을 줄이기 위해 온라인 직업훈련과 자격시험 응시료 지원 등 공공서비스 3종을 선정했다고 26일 밝혔다.

이번에 선정된 서비스는 온라인 직업훈련 플랫폼 '스텝(STEP)', '청년 국가기술자격 응시료 지원사업', '직무능력은행'이다. 행안부는 이들 서비스를 '알려드림, 혁신서비스-청년취업지원 편'을 통해 소개한다.

취업 준비에 채용 공고 보는 여성들. [사진=뉴스핌 DB]

먼저 한국기술교육대학교 온라인평생교육원이 운영하는 'STEP(Smart Training Education Platform)'은 국민 누구나 무료로 직업훈련 콘텐츠를 학습할 수 있는 공공 온라인 교육 플랫폼이다.

인공지능(AI), 정보기술(IT) 등 디지털 분야를 비롯해 다양한 직무 교육과정을 제공한다. 취업 준비생들은 시간과 장소에 구애받지 않고 필요한 교육을 수강하며 전문 지식과 실무역량을 쌓을 수 있다.

이용을 원하는 국민은 STEP 누리집에서 회원가입 후 희망하는 교육과정을 선택해 수강하면 된다.

'청년 국가기술자격 응시료 지원사업'은 만 34세 이하 청년이 한국산업인력공단에서 시행하는 국가기술자격시험에 응시할 경우 응시료의 50%를 지원하는 제도다.

지원 대상은 정보처리기사, 전기기사, 한식조리기능사 등 2026년 기준 총 491개 종목이다. 1인당 연간 최대 3회까지 지원받을 수 있다.

국가기술자격시험 원서접수 누리집인 큐넷에서 원서를 접수하면 결제 단계에서 응시료 50% 할인이 자동 적용된다. 다만 지원 예산이 소진되면 해당 연도 지원이 조기 종료될 수 있다.

'직무능력은행'은 개인이 취득한 자격증과 교육·훈련 이력, 근무 경력 등 여러 기관에 흩어져 있는 직무능력 정보를 통합 관리하는 서비스다.

이용자는 자신의 직무능력 정보를 한눈에 확인하고 이를 바탕으로 '직무능력 인정서'를 발급받아 취업과 자기 계발, 인사관리 등에 활용할 수 있다.

특히 취업 준비생은 그동안 쌓아온 교육·훈련 이력과 자격, 경력 정보를 체계적으로 정리해 자신의 역량을 점검하고 향후 필요한 취업 준비 사항을 파악할 수 있다.

직무능력은행 누리집에서 관련 정보를 확인할 수 있으며, 직무능력 인정서는 고용24에서 발급받을 수 있다.

이번에 선정된 서비스에 관한 자세한 내용은 정부혁신 누리집인 소통혁신24와 공식 유튜브, 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.

노홍석 행안부 참여혁신조직실장은 "청년들이 변화하는 채용 환경에 맞춰 필요한 역량을 갖추고, 취업 준비 과정에서 겪는 부담을 덜어 취업이라는 관문을 잘 통과할 수 있길 바란다"며 "앞으로도 국민이 필요한 공공서비스를 놓치지 않고 활용할 수 있도록 정책과 국민을 잇는 소통을 강화하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com