국교위, 초등 1·2학년 '3시 하교' 공개 논의…국회·KEDI와 정책 포럼

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국교위·국회미래연구원·한국교육개발원 공동 포럼 개최

학생 발달·교육의 질·학교 여건 놓고 현장 의견 수렴

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 국회미래연구원과 한국교육개발원과 함께 초등 저학년 교육시간 확대를 둘러싼 쟁점과 정책 과제를 논의하는 공동 정책 포럼을 개최한다고 3일 밝혔다.

'초등 저학년 교육시간 확대와 교육 내실화를 위한 정책 포럼'은 이날 오전 10시부터 낮 12시10분까지 국회도서관 소강당에서 열린다. 국교위 유튜브 채널을 통한 온라인 생중계도 병행한다.

초등 저학년 교육시간 확대와 교육 내실화를 위한 정책 포럼 포스터. [사진=국교위]

이번 포럼은 초등학교 저학년의 교육시간 확대를 둘러싼 사회적·교육적 배경과 주요 쟁점을 살펴보고 학교 현장의 여건과 향후 정책 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 국교위는 중장기 국가교육발전계획 수립을 위해 주요 교육 현안에 대한 검토와 논의를 이어오고 있다.

첫 번째 발제는 황인혁·성문주 국회미래연구원 부연구위원이 맡는다. '초등학교 수업시수 확대의 필요성에 대한 정책적 검토'를 주제로 교육시간을 늘릴 필요성과 정책적 고려사항을 살펴본다.

이어 이희현 한국교육개발원 학생·학부모연구실장이 '초등 저학년 교육시간 확대의 쟁점과 과제'를 주제로 두 번째 발제에 나선다.

지정토론에서는 교사와 학부모 등 교육 현장 구성원들이 초등 저학년 교육시간 확대에 대한 의견을 제시한다. 정재훈 서울여자대학교 교수가 좌장을 맡고 김선 경기 둔전초 교사와 조장우 평등교육 실현을 위한 전국학부모회 조직위원장 등이 참여한다.

박소영 대전배울초 교사와 김재욱 전북 창오초 교사 및 심소희 경기 손곡중 학부모도 토론자로 나선다. 발제와 지정토론 이후에는 참석자들이 참여하는 종합토론이 이어진다.

포럼에는 차정인 국가교육위원장과 김기식 국회미래연구원장 및 고영선 한국교육개발원장 등이 참석한다. 국회 교육위원회 소속 고민정·이인선 의원을 비롯해 교육 전문가와 교원 및 학부모 등도 함께할 예정이다.

차정인 국가교육위원장은 "초등 저학년의 교육시간 문제는 단순히 시간을 늘릴 것인지의 문제가 아니라 학생의 발달 단계와 교육의 질, 학교 현장의 여건 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다"며 "이번 포럼이 다양한 관점과 현장의 목소리를 바탕으로 초등 저학년 교육의 내실화를 위한 바람직한 방향과 정책적 과제를 함께 모색하는 자리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com