유니스, 8일 새 싱글로 컴백⋯비비 '하늘땅 별땅' 리메이크

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스(UNIS)가 1990년대 메가 히트곡으로 컴백한다.

2일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 유니스는 오는 8일 각 온라인 음원 사이트를 통해 리메이크 싱글 '하늘땅 별땅'을 발매한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.09.02 alice09@newspim.com

'하늘땅 별땅'은 지난 1997년 발표된 여성 듀오 비비의 메가 히트곡이다. 유니스는 약 30년 가까이 대중에게 사랑받아 온 명곡을 자신들만의 감성으로 재탄생시킨다.

이번 신곡은 세대를 막론하고 누구나 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 원곡 특유의 중독성과 밝은 분위기는 그대로 살리고, 여덟 멤버의 키치한 하이틴 매력과 트렌디한 K팝 사운드를 더해 새롭게 풀어낸다.

특히 유니스가 데뷔 후 처음으로 선보이는 리메이크 음원이라는 점에서도 기대가 높아진다.

러블리하고 발랄한 매력은 물론 강렬하고 당찬 콘셉트까지 폭넓게 소화해 온 유니스. Y2K 감성을 품은 '하늘땅 별땅'으로는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

유니스는 지난 7월 발매한 일본 첫 미니앨범 '유니스파클(UNI☆Sparkle!)'로 거침없는 인기 가도를 달리고 있다. 해당 앨범은 발매 직후 오리콘 데일리 앨범 차트 4위, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 차트 15위에 이름을 올리며 흥행 청신호를 켠 바 있다.

기세를 이어 최근에는 타이틀곡 '기미사마(GimmeSummer☆, ギミサマ☆)'로 USEN 오시카츠 리퀘스트 랭킹 일간 3위, 주간 5위를 차지하며 현지에서 뜨거운 인기를 증명 중이다.

alice09@newspim.com