'나 혼자 산다' 제작진, 카자흐 여행 조작 의혹 재해명…"현지 협조만 받아"

AI 핵심 요약beta
- MBC 나 혼자 산다 측은 31일 전현무의 카자흐스탄 여행 협찬 의혹을 부인했다.
- 제작진은 알마티시 관광청의 금전 지원이나 제작비 지원은 없었다고 밝혔다.
- 또 현지 행정 절차와 촬영 협조만 받아 원활히 진행됐다고 설명했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = MBC '나 혼자 산다' 측이 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행과 관련해 재차 입장을 밝혔다.
'나 혼자 산다' 제작진은 31일 공식 홈페이지를 통해 "카자흐스탄 방송분은 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"고 말했다.
이어 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행되었음을 밝힌다"고 덧붙였다.
앞서 지난달 14일과 21일 '나 혼자 산다' 방송에서는 전현무가 50시간의 휴식 시간을 활용해 카자흐스탄 알마티를 즉흥으로 여행하는 모습이 공개됐다. 방송 당시 전현무는 알마티에 도착해 렌터카를 예약했다. 이를 본 네티즌들은 알마티 영사관이나 주한 카자흐스탄 대사관에서 운전면허를 따로 공증받아야 한다는 지적이 일며 즉흥 여행 콘셉트가 조작됐다는 의혹이 제기됐다.
이에 제작진은 8월 25일 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 해명하며 조작 방송 의혹을 일축했다.
이어 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"라며 "대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 보지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"고 설명했다.
alice09@newspim.com