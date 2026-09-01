NHN링크, 공연 관람료 1만원 지원 쿠폰 발급

AI 핵심 요약beta
- NHN링크가 9월 1일부터 11월 30일까지 쿠폰을 발급했다.
- 공연 관람료 1만원을 지원하는 2차 사업을 진행했다.
- 비수도권 예매 시 추가 쿠폰과 수수료 면제도 제공했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = NHN링크가 9월 1일부터 11월 30일까지 공연 관람료 지원 쿠폰을 티켓링크에서 발급한다.
문화체육관광부와 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회가 추진하는 이 사업은 티켓 구매 시 1만원을 지원한다. 올해 5월부터 진행된 1차 지원에 이어 2차 쿠폰을 배포하는 것이다.
할인 쿠폰은 매주 화요일마다 티켓링크에서 다운로드할 수 있다. 1인당 2매가 지급되며, 비수도권 공연장에서 열리는 공연을 예매할 경우 2매를 추가로 받을 수 있다. 쿠폰은 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용 등 1만5000원 이상의 공연 상품 결제 시 적용되며 다른 할인 쿠폰과 중복 사용이 가능하다.
NHN링크는 별도로 '플러스 예매수수료 면제 쿠폰'을 매주 선착순 1천명에게 제공한다. 이 쿠폰은 관람료 지원 쿠폰과 함께 사용할 수 있다.
NHN링크 관계자는 "공연예술 향유 기회를 확대하기 위한 사업 취지에 깊이 공감하며, 공식 예매처로서 다채로운 문화 혜택을 제공하겠다"면서, "올 가을에도 다양한 공연을 알뜰하게 즐기며 소중한 추억들을 만드시기 바란다"고 말했다.
origin@newspim.com