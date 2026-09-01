넥센타이어, 현대카드와 렌탈 제휴카드 출시…월 최대 2만7000원 혜택

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 1일 현대카드와 제휴카드 출시했다.
- 넥스트레벨 이용 고객에 청구 할인 혜택을 제공했다.
- 최대 월 2만7000원 혜택과 0원 이용도 가능했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥센타이어가 현대카드와 손잡고 타이어 렌탈 서비스 '넥스트레벨' 이용 고객을 위한 제휴카드를 출시한다.
넥센타이어는 1일 '넥센타이어 현대카드'를 선보였다고 밝혔다. 전월 실적에 따라 40만원 이상 8000원, 80만원 이상 1만2000원, 120만원 이상 1만6000원의 청구 할인 혜택을 제공한다.
출시 기념 프로모션도 진행한다. 최근 6개월간 현대카드 이용 실적이 없는 고객이 렌탈료 자동이체를 신청하면 전월 실적에 따라 최대 월 1만5000원의 추가 할인을 최대 36개월간 받을 수 있다.
기본 할인과 프로모션을 합하면 최대 월 2만7000원의 혜택이 가능하다. 회사 측은 전월 실적 40만원 이상 고객이 '엔페라 슈프림' 4본을 렌탈할 경우 월 이용료를 0원까지 낮출 수 있다고 설명했다.
넥센타이어의 타이어 렌탈 서비스 '넥스트레벨'은 2025년 신규 고객 수가 2020년 대비 2배 이상 늘었고, 누적 렌탈 판매량도 2021년 100만개 돌파 이후 2배 이상 증가했다.
넥센타이어 관계자는 "프리미엄 타이어를 보다 합리적으로 이용할 수 있는 구체적인 솔루션을 제시했다는 데 의미가 있다"고 말했다.
chanw@newspim.com