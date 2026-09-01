과천시, 가일로 보행 환경 개선…보도 신설·배수시설 정비

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 1일 가일로 보행환경 개선을 밝혔다.
- 9월부터 211m 구간에 보도와 우수관을 신설한다.
- 단절 구간을 잇고 교통약자 안전을 높이겠다고 했다.
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개수로 위 위험 통행 해소...보도 신설, 우수관 설치, 노면 재정비 진행
신계용 시장 "교통약자 보행 편의 높이고 안전한 통행 환경 신속 구축"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 과천지식정보타운 입주 이후 통행량이 크게 늘어난 가일로 일대의 보행 환경 개선에 나선다고 1일 밝혔다.
시는 오는 9월부터 보행 단절 구간에 정식 보도를 신설하고 노후 배수시설을 정비해 시민들의 보행 안전을 확보할 계획이다.
가일로는 그동안 일부 구간에 보행로가 없어 시민들이 농경지용 U자형 콘크리트 개수로(벤치플륨관) 위를 걷거나 차도로 통행하는 등 안전사고 위험에 노출돼 있었다. 이에 시는 기존 개수로를 철거하고 정식 보도를 조성하기로 했다.
공사는 가일경로당 인근을 시작으로 약 211m 구간에서 진행되며 주요 내용은 ▲ 보도 설치 ▲ 우수관 신설 ▲ 노후 노면 재정비 등이다. 개수로 철거 후에도 원활한 배수가 이뤄지도록 보도 하부에는 우수관이 새로 설치된다.
이번 정비사업이 완료되면 단절됐던 보행로가 하나로 연결돼 어르신과 어린이 등 교통약자의 보행 편의와 안전성이 크게 향상될 것으로 기대된다.
과천시는 공사 기간 중 시민 불편과 안전사고를 최소화하기 위해 현장 신호수 배치 등 안전관리 조치도 강화할 방침이다.
신계용 과천시장은 "그동안 개수로나 차도를 이용해야 했던 시민들이 안심하고 통행할 수 있도록 보행 환경 개선에 최선을 다하겠다"며 "공사 기간 중 다소 불편이 있더라도 너른 양해를 부탁드리며 신속하고 꼼꼼하게 공사를 마무리하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com