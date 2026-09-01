파주시, 진로교육박람회 11일 개최

AI 핵심 요약beta
- 파주시가 1일 파주교육지원청과 진로박람회를 개최했다.
- 박람회는 11일 두원공과대 파주캠퍼스서 열린다.
- AI 기반 미래교육 주제로 진로상담과 체험을 제공한다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 파주교육지원청과 '2026 파주진로교육박람회'를 오는 11일 두원공과대학교 파주캠퍼스에서 개최한다고 1일 밝혔다.
이번 박람회는 '인공지능(AI) 기반 미래교육'을 주제로 급변하는 직업 환경에 대한 청소년의 이해를 높이고 각자의 적성과 흥미에 맞는 진로를 찾을 수 있도록 진로·진학 상담과 다양한 체험 프로그램을 운영한다.
특히 올해는 지역 대학과 연계한 학과별 특화 진로체험과 실습 공간을 마련해 학생들이 전공 분야와 관련된 직무를 직접 경험할 수 있도록 할 예정이다.
진로 전담 교사의 진로·진학 상담과 교육청의 진로·직업 지도도 연계해 보다 구체적이고 실질적인 진로 설계를 지원한다.
체험 부문은 인공지능과 로봇, 반도체 등 신산업과 미래교육 분야를 중심으로 초·중·고 학생의 눈높이에 맞춰 구성된다. 초등학생을 위한 진로 지도 프로그램을 확대하고 중·고등학생에게는 진학과 직업 선택에 도움을 줄 수 있는 맞춤형 상담을 제공할 계획이다.
김지숙 평생교육과장은 "이번 박람회가 학생들이 자신의 관심과 강점을 발견하고 구체적인 진로 방향을 설계하는 계기가 되길 바란다"며 "지역 대학과 교육 기관의 전문성을 연계해 폭넓고 실질적인 진로 탐색 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com