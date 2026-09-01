남해군, 해안가 우량곰솔림 종합방제사업 대상지 2곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 남해군이 1일 해안 곰솔림 2곳이 선정됐다고 밝혔다.
- 상주은모래비치와 송정솔바람해수욕장에 1억8000만 원을 투입한다.
- 나무주사·제거작업으로 병해충 피해를 막고 숲을 정비한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 해풍을 정면으로 받아온 경남 남해 해안 숲이 곰솔림 건강검진에 들어간다.
남해군은 산림청이 주관하는 '2027년 해안가 우량곰솔림 종합방제사업' 대상지로 상주은모래비치 해안숲과 송정솔바람해수욕장 해안숲 등 2곳이 선정됐다고 1일 밝혔다.
이번 사업에는 총 1억8000만 원의 사업비가 투입된다. 상주은모래비치 해안숲에는 8000만 원, 송정솔바람해수욕장 해안숲에는 1억 원이 각각 배정됐다.
군은 솔껍질깍지벌레를 막기 위한 나무주사, 곰솔 생육을 방해하는 경합목·피압목 제거, 하층식생 정리 등을 주요 사업으로 추진할 계획이다. 이를 통해 해안가 우량곰솔림의 생육환경을 정비하고 병해충 피해를 사전에 차단해 건강한 해안 숲으로 관리한다는 방침이다.
상주은모래비치와 송정솔바람해수욕장 일대 곰솔 해안숲은 해풍을 막아주는 방풍림 기능과 함께 지역 주민과 여름철 피서객에게 그늘과 휴식 공간을 제공하는 대표 경관 자원으로 꼽힌다.
마을과 긴 시간을 함께해 온 곰솔림은 지역의 역사와 생활문화가 켜켜이 쌓인 산림자원이자 관광자원이어서 보전 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
군은 이번 종합방제사업으로 노령화된 곰솔림의 생육 기반을 손질하고 병해충 관리 체계를 강화해 지속 가능한 해안숲 관리 기반을 마련한다는 구상이다.
m25322532@newspim.com