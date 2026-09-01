이천시, 제3회 추경 2804억원 증액 편성…예산 2조원 넘어

AI 핵심 요약beta
- 이천시가 1일 2026년도 제3회 추경안을 의회에 냈다.
- 총예산은 2조130억원으로 2804억원 늘었다.
- 미래 투자 대비해 재정건전성 확보에 나섰다.
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[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 민선 9기 '미래가 모이는 도시 이천' 조성을 위한 2026년도 제3회 추가경정예산안을 편성해 이천시의회에 제출했다.
1일 시에 따르면 이번 제3회 추가경정예산안은 모두 2조 130억원으로 기정예산 1조 7326억 원보다 2804억 원 증가한 규모로 일반회계가 1조 7915억원으로 기정액 1조 5222억원보다 2693억원 늘었고 특별회계는 2215억원으로 기정액 2104억원보다 111억원 증가했다.
이천시는 이번 추경은 민선 9기 '미래가 모이는 도시 이천'의 지속 가능한 발전을 뒷받침하고 법적·의무적 경비와 국·도비 등 의존 재원의 변경분을 반영하는 데 중점을 뒀다고 설명했다.
또 이천시가 올해 지방세 1조원 시대와 예산 규모 2조원 시대를 동시에 연 것에 의미를 두고 늘어난 재정 규모에 맞춰 단기적인 재정 운용과 향후 대규모 재정수요에 선제적으로 대응할 수 있도록 재정건전성 확보에도 힘을 쏟는다는 방침이다.
특히 이천시는 미래 세대를 위한 안정적인 재정 기반 마련을 위해 통합재정안정화기금 재원을 적극적으로 조성해 향후 반도체·첨단전략산업·산업단지 조성과 도수관로 복선화 등 대규모 미래 투자사업에 필요한 재정수요에 선제적으로 대응하고 안정적인 재정운용 기반을 마련할 계획이다.
이번 제3회 추가경정예산안은 이천시의회 제265회 제1차 정례회에서 심의를 거쳐 오는 22일 최종 확정될 예정이다.
성수석 이천시장은 "이번 제3회 추경은 단순히 예산 규모를 확대하는 데 그치지 않고 민선 9기 '미래가 모이는 도시 이천'을 실현하기 위한 재정적 기반을 마련하는 데 의미가 있다"라며 "재정건전성을 바탕으로 미래산업과 수도사업 등 대규모 투자사업에 선제적으로 대응하고 시민의 삶과 이천의 미래를 함께 준비해 나가겠다"라고 말했다.
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