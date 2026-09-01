'증조부 친일 논란' 하영, '중증외상센터2' 자진 하차…넷플릭스 측 "배우 입장 존중"

AI 핵심 요약beta
- 배우 하영이 1일 넷플릭스 중증외상센터 2에서 하차했다.
- 넷플릭스는 배우 입장을 존중해 후속편 출연을 제외했다.
- 증조부 친일 논란이 확산되며 하차 요구로 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 증조부 친일 행적 논란이 일었던 배우 하영이 넷플릭스 '중증외상센터 2'에서 하차한다.
넷플릭스 관계자는 1일 뉴스핌에 "배우의 입장을 존중하여, 중증외상센터 후속편에 하영 배우는 출연하지 않기로 했다"고 밝혔다.
하영의 하차 배경에는 최근 제기된 증조부 친일 논란이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 지난달 불거진 해당 논란은 광고·방송계로 번졌고, 하영의 차기작인 '중증외상센터' 시즌2 하차 요구로까지 이어진 바 있다.
'중증외상센터' 시즌2는 오는 10월 첫 촬영을 앞두고 있었으며, 하영은 전편에 이어 천장미 역으로 출연할 예정이었다.
이번 하영의 증조부 친일 논란은 그가 다수의 방송에 출연해 증조부부터 4대째 의사 집안이라며 "증조할아버지께서 한국에서 개원한 첫 의사셨다. 고종 황제도 진료했다"고 언급하면서 시작됐다.
이후 온라인상에서는 하영의 증조부가 안상호라는 사실과 함께 안상호의 친일 행적이 조명됐다.
당시 하영 측은 "사실무근"이라는 입장을 밝히며 논란을 일축했다. 하지만 이를 뒷받침할 자료들이 쏟아지자 "충분한 검증 없이 사실무근이라 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.
하영 또한 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자필 사과문을 올리며 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 전했다.
alice09@newspim.com