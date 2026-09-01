'모둡', 유해진·임시완·김소현·이무생 캐스팅…4일 촬영 시작

AI 핵심 요약beta
- 영화 모둡이 유해진·임시완·김소현·이무생 캐스팅을 확정하고 4일 촬영을 시작했다.
- 1960년대 외딴섬을 배경으로 인물들의 얽힌 이야기를 그린 오컬트 미스터리다.
- 박종현 감독이 첫 장편을 맡고 강윤성 감독이 제작에 참여했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
박종현 감독 첫 장편 연출, 강윤성 감독 제작 참여
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '모둡'이 유해진, 임시완, 김소현, 이무생의 캐스팅을 확정하고 오는 4일 촬영을 시작한다고 1일 밝혔다.
'모둡'은 1960년대 오랫동안 사람들의 발길이 끊긴 외딴섬을 배경으로, 풀리지 않는 모둡(매듭)처럼 얽힌 인물들의 이야기를 그린 오컬트 미스터리 영화다.
유해진은 어촌마을의 이장 이도 역을 맡는다. 이도는 마을을 지키며 외딴섬을 경계하는 인물로, 과거와 현재를 잇는 사건의 중심에 선다. 유해진은 '파묘' 이후 두 번째로 오컬트 장르에 출연하며 이번 작품에서는 임시완과 부자 관계로 호흡을 맞춘다.
유해진은 첫 촬영을 앞두고 "선선해지는 9월에 함께 촬영을 시작하게 됐다"며 "무사히 촬영을 잘 마칠 수 있기를 바라며 최선을 다해 좋은 작품을 만들어가겠다"고 말했다.
임시완은 이도의 아들 상군으로 출연한다. 상군은 마음먹은 일에는 거침없이 나서는 인물로, 선옥의 부탁을 받고 아버지의 반대에도 외딴섬으로 향한다. 임시완은 이번 작품에서 전라도 사투리 연기에도 도전한다.
김소현은 원인을 알 수 없는 병을 치료하기 위해 외딴섬을 찾는 선옥을 연기한다. '모둡'을 통해 처음으로 오컬트 장르에 도전하며 약 10년 만에 스크린에 복귀한다. 임시완과는 드라마 '해를 품은 달' 이후 다시 작품에서 만나게 됐다.
이무생은 선옥의 아버지 구택 역을 맡았다. 구택은 기이한 증세에 시달리는 딸을 살리기 위해 외딴섬을 찾으면서 사건의 시작점에 놓이는 인물이다.
연출은 영화 '보통의 가족', '브로커' 등에서 연출부로 활동한 박종현 감독이 맡는다. '모둡'은 박 감독의 첫 장편 연출작이다.
박 감독은 "첫 작품을 배우, 스태프들과 함께 만들어갈 생각에 설레고 기대된다"며 "모두가 무탈하고 안전하게 촬영을 잘 마칠 수 있기를 바란다"고 전했다.
'범죄도시', '카지노', '파인: 촌뜨기들' 등을 연출한 강윤성 감독은 제작에 참여한다.
taeyi427@newspim.com