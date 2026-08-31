관악구, 불법 옥외광고물 정비·위험 간판 철거 시연

AI 핵심 요약beta
- 관악구는 31일 강풍·호우 대비 간판 안전행보를 했다
- 28일 위험 간판 철거 시연과 불법광고물 정비를 했다
- 구는 정기점검·사전조치로 사고 예방을 강화하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 최근 기상 이변으로 잦아진 강풍과 집중호우로 인한 옥외광고물(간판 등) 안전사고를 선제적으로 차단하기 위한 현장 행보에 나섰다고 31일 밝혔다.
구는 지난 28일 쑥고개로 133 일대에서 관악구 옥외광고 재해방재단과 함께 위험 간판 철거 시연·불법 옥외광고물 정비 캠페인을 실시했다.
행사는 강풍 발생 시 노후 간판과 불법 광고물의 추락·파손으로 보행자와 차량 통행에 피해가 발생할 수 있는 만큼, 옥외광고물의 재난 대응 체계를 강화하고 안전한 광고물 관리 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 현장에는 박준희 구청장을 비롯해 옥외광고협회 관악구 지부장 등 30여 명이 참석해 뜻을 모았다.
이날 행사의 일환으로 진행된 시연에서는 강풍 경보 발령 상황을 가정해 민·관 합동 현장 출동부터 안전조치, 위험 돌출간판 철거에 이르기까지 실제 재난 상황에 준하는 옥외광고물 철거 과정을 시연했다.
시연 종료 후에는 불법 광고물 근절 캠페인을 펼치며 불법광고물 정비의 중요성을 알리고, 안전하고 적법한 옥외광고물 설치 문화 정착을 위한 홍보 활동을 이어갔다.
박준희 구청장은 "옥외광고물은 도시의 얼굴이자 품격을 결정하는 핵심 요소인 만큼, 기상이변 속 구민의 생명과 재산을 보호하기 위해 주민과 광고주 모두의 자발적인 참여와 안전 문화 정착에 최선을 다하겠다"고 말했다.
구는 이번 시연과 캠페인을 계기로 옥외광고물 사고 대응 능력을 한층 높이고, 민·관 협력 기반의 안전관리 체계를 더욱 공고히 할 방침이다.
한편 구는 벽면이용간판과 돌출간판 등 안전점검 대상 옥외광고물을 대상으로 매년 정기 안전점검을 실시하고, 신규 옥외광고물 허가 시에도 광고물의 고정 상태와 전기설비 적합 여부 등을 면밀히 확인하고 있다.
아울러 풍수해와 대설 등 계절별 자연재난에 대비한 사전 안전점검을 강화하고, 위험 간판 발견 시 즉시 철거하는 등 신속한 현장 조치로 안전사고 예방에 힘쓰고 있다.
박 구청장은 "기상이변으로 인한 인명·재산 피해 우려가 커지는 만큼 옥외광고물 안전관리에 대한 철저한 대비가 중요하다"며 "구민의 생명과 재산을 보호할 수 있는 생활밀착형 옥외광고 안전 문화 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
kh99@newspim.com