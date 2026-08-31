[내일날씨] 비 100mm 이상 온 충청·호남…최대 150mm 더 온다

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 31일 9월 1일 전국 비와 소나기를 예보했다.
- 충남서부에 최대 150㎜, 수도권·강원에 80㎜ 이상 내리겠다.
- 아침 20~26도, 낮 25~34도에 미세먼지는 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아침 최저 20~26도·낮 최고 25~34도
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 충청과 호남 지역에 100㎜ 넘게 비가 내린 가운데 화요일인 오는 9월 1일에는 최대 150㎜가 더 내릴 전망이다.
31일 기상청에 따르면 오는 9월 1일 전국 곳곳에서 비가 계속 내리겠다. 중부지방에서는 오전까지 비가 올 전망이다. 경기동부와 강원에서는 비가 오후까지 이어지겠다. 남부지방과 제주도에서는 오후부터 저녁 사이에 소나기가 내리겠다.
예상 강수량은 수도권 20~60mm(많은 곳 경기남부 80mm 이상), 강원도 20~60mm(많은 곳 강원남부내륙·산지 80mm 이상), 충남서부 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 대전·세종·충남동부·충북 30~80mm, 전라권과 경상권 5~40mm, 제주도 5~30mm다.
이날 오후 4시 기준 충청권 누적 강수량은 서천 138.5mm, 논산 연무 115.0mm, 부여 양화 111.0mm, 계룡 101.5mm 등이다. 호남권은 영광 낙월도 344.0mm, 고창 상하 187.5mm, 군산 말도 173.0mm, 부안 줄포 163.5mm 등이다.
아침 최저기온은 20~26도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 21도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 25~34도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 27도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 32도 ▲울산 33도 ▲제주 30도다.
바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com