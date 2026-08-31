한국소방안전원 "전기차 화재, 예방·조기감지까지 통합 관리"

AI 핵심 요약beta
- 전기차 화재 대응을 예방·조기감지 체계로 전환하자고 31일 제언했다.
- 한국소방안전원은 충전구역 화재안전관리 개선방향을 제시했다.
- 전문가들은 현장특성 반영한 제도와 협력 강화를 요구했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 전기자동차 화재가 늘면서 충전구역 안전관리도 사후 진압 중심에서 예방과 조기감지, 피해 저감까지 아우르는 체계로 전환해야 한다는 제언이 나왔다.
한국소방안전원 정책연구소는 한국프레스센터에서 열린 '전기자동차(리튬이온배터리) 화재 예방과 대응기술 현재와 미래' 포럼에 참여해 전기차 충전구역의 화재안전관리 현황과 개선 방향을 제시했다고 31일 밝혔다.
이번 포럼에서는 전기차 화재 진압기술을 비롯해 ▲리튬계 배터리 화재안전 시험·평가▲배터리 열폭주 및 소화약제 ▲충전구역 안전관리▲화재 확산 방지기술 등이 논의됐다.
김태균 한국소방안전원 정책연구소 선임연구원은 '전기차 충전구역 화재안전관리의 현재와 미래'를 주제로 발표하고, 화재 발생 이후 대응에 집중하기보다 예방과 조기감지, 신속대응, 피해저감까지 연결하는 종합적인 안전관리체계가 필요하다고 강조했다.
특히 충전구역마다 설치 환경과 위험요인이 다른 만큼 개별 소방시설이나 특정 대응기술에 의존하기보다는 현장 특성을 반영한 안전관리 기준과 제도를 마련해야 한다고 제안했다.
이어진 전문가 토론에서도 전기차 화재 대응기술의 현장 적용과 제도 개선 방안이 논의됐다. 참석자들은 예방(Prevention), 조기감지(Early Detection), 신속대응(Rapid Response), 피해저감(Damage Mitigation)을 하나의 체계로 연계하고 기술개발과 함께 관계기관 간 협력을 강화해야 한다는 데 의견을 모았다.
정창우 정책연구소장은 "전기차와 리튬이온배터리 사용 확대에 따라 충전구역의 새로운 위험요인을 반영한 화재안전관리 체계도 지속적으로 발전해야 한다"며 "현장과 전문가 의견을 정책연구에 반영해 실효성 있는 제도 개선방안을 마련하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com