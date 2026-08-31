과천시, 지식정보타운 도서관 건립 '박차'...2029년 상반기 준공 목표

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 31일 지식정보타운 도서관 건립에 박차를 가했다.
- 갈현동에 연면적 7556㎡ 특화도서관을 조성한다.
- 2027년 7월 착공해 2029년 상반기 준공 목표다.
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2027년 7월 착공 예정...공간 구성 점검 위한 설계용역 중간보고회 개최
신계용 시장 "남부권 핵심 복합문화공간이자 명품 도서관으로 완성할 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 과천지식정보타운 주민들의 정보·문화·평생교육 거점 역할을 수행할 '과천지식정보타운 도서관' 건립 사업에 박차를 가하고 있다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 과천지식정보타운 도서관은 갈현동 221번지 일원에 지하 1층~지상 3층, 연면적 7556㎡ 규모로 들어설 예정이다. 시는 해당 도서관을 시민들이 지식과 문화를 향유하며 소통할 수 있는 '특화도서관'으로 조성한다는 구상이다.
도서관 내부에는 자료 열람실을 비롯해 문화예술 특화 공간, 주민 편의시설 등이 배치되며 다양한 연령층의 이용 편의를 고려한 효율적인 동선 설계가 적용된다. 사업 일정은 오는 2027년 3월까지 설계를 마무리하고 난 뒤 2027년 7월 착공해 2029년 상반기 준공을 목표로 추진된다.
시는 실시설계를 포함해 각종 인증 절차와 행정안전부 투자심사 등 관련 행정 절차를 차질 없이 이행 중이다. 이와 관련해 지난 20일 시청에서 설계용역 중간보고회를 개최하고 공간 구성 및 분야별 추진 계획에 대한 전문가 및 관계자 의견을 수렴했다.
신계용 과천시장은 "과천지식정보타운 도서관은 주민 누구나 다채로운 문화와 지식을 누리는 과천 남부권의 핵심 거점 시설이 될 것"이라며 "다양한 의견을 적극 반영해 시민 모두가 만족할 수 있는 명품 도서관을 완성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com