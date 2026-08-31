안양시, 2조 905억원 규모 제3회 추경 예산안 편성

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 31일 2026년 제3회 추경안을 시의회에 제출했다
- 예산은 2조 905억 원으로 843억 원 늘어났다
- 고유가 대응·복지·안전·문화 인프라에 우선 배정했다
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고유가 대응·취약계층 복지·도시 안전·교육 인프라 강화 예산 집중 배정
최대호 시장 "고유가 피해 최소화·시민 안전·편익 향상 위해 신속 집행할 것"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 제2회 추경(2조 62억 원) 대비 843억 원(4.20%) 증가한 2조 905억 원 규모의 '2026년 제3회 추가경정 예산안'을 편성해 시의회에 제출했다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 회계별로는 일반회계가 기정액 대비 614억 원(3.45%) 늘어난 1조 8405억 원, 특별회계는 229억 원(8.2%) 늘어난 2500억 원으로 각각 집계됐다.
시는 보조사업 부담 증대에 대응하기 위해 하반기 추가 징수 가능한 지방세(50억 원) 및 세외수입(73억 원)을 세입에 적극 반영했다.
세출 부문에서는 인력운영비 감액, 기본경비 잉여분 조정, 사업비 잔액 감액 등 강력한 구조조정을 실시해 재원을 마련했다. 확보된 예산은 고유가 대응 및 취약계층 지원, 도시 안전과 문화·체육 인프라 구축 등 필수 사업에 우선 배정됐다.
주요 사업으로는 고유가 대응 부문에 ▲더(THE) 경기패스(81억 9000만 원) ▲유가보조금(81억 원) ▲수도권 환승할인 손실보전 부담금(22억 8000만 원) 등이 포함됐다.
복지 분야에서는 ▲기초생활보장 주거급여(39억 8000만 원) ▲치매전문요양원 건립(35억 9000만 원) ▲산모·신생아 건강관리 지원(22억 8000만 원) 등이 편성됐다. 또한 도시 안전을 위해 ▲양구청 도로시설물 보수(20억 원) ▲어린이보호구역 안전시스템 확대(12억 원) ▲교량 내진보강공사(12억 원) 등이 반영됐다.
지역경제 활성화 및 문화 인프라 확충을 위해 ▲지역화폐 발행지원(5억 원) ▲유망골목상권 육성(6억 6000만 원) ▲평촌도서관 건립(3억 2000만 원) 등도 예산안에 담겼다.
최대호 안양시장은 "어려운 재정 여건 속에서도 고유가 피해를 줄이고 시민의 안전과 편익을 증진하고자 필수 예산을 우선 편성했다"며 "예산 확정 후 신속한 집행에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 이번 추경 예산안은 오는 9월 7일부터 18일까지 열리는 제314회 안양시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
1141world@newspim.com