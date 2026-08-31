강진하맥축제 폭우 뚫고 3일간 7만 명 몰려...지역상권 활기

AI 핵심 요약beta
- 강진하맥축제에 6만7000여명이 몰려 흥행했다
- 입장수입은 1억500여만원으로 전년보다 8% 늘었다
- 축제 흥행으로 읍내 상권·숙박·택시업계가 활기를 띠었다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 지난 27일부터 29일까지 사흘간 강진종합운동장에서 열린 제4회 강진하맥축제가 전국에서 몰린 관광객 6만 7000여명으로 흥행에 성공하면서 강진읍내 상권과 숙박·택시업계까지 덩달아 활기를 띠었다.
31일 강진군과 강진군축제추진위원회에 따르면 이번 축제에는 수도권과 부산·세종·강원·제주 등지에서 찾은 관람객이 6만 7000여명에 달했다. 입장수입은 1억 500여만 원으로 전년 9700여만 원보다 8% 증가했다.
축제 이틀째 폭우가 쏟아졌지만 관광객들은 축제장을 떠나지 않고 '흠뻑쇼'를 즐기며 열기를 이어갔다. 공연 무대에는 이무진·크라잉넛·육중완밴드·노브레인 등이 출연해 록과 발라드를 오가는 무대로 관객을 열광의 도가니로 몰아넣었다.
맥주와 안주 소비도 호조를 보였다. 맥주는 일부 소진됐고 일부는 소량이 남았으며 치킨류를 포함한 안주는 재료가 바닥날 정도로 팔렸다. 전년과 달리 관내 외식업체들이 축제장에 입점해 강진의 친절 이미지와 음식 품질을 제공하며 호응을 얻었다.
공공배달앱 '먹깨비'와 연계한 영수증 페이백 이벤트 등 지역상권 활성화 특별사업도 효과를 거뒀다. 룰렛 이벤트 참여를 위한 관내 상가 결제 영수증 매출액과 사전예약석 연계 소비액을 합산하면 약 7300여만 원의 경제적 파급효과가 발생한 것으로 추정된다.
관광객들은 축제장뿐 아니라 강진읍내 상권과 숙박업소를 이용하며 사흘 내내 늦은 시간까지 활기를 더했다. 한 호프집 대표는 "주중은 물론 주말까지 관광객이 몰려 눈코 뜰 새 없었다"며 "축제가 지역경제를 살리는 최고의 이벤트"라고 말했다. 개인택시 기사도 "택시업계도 바쁘게 움직였다"고 전했다.
강진원 강진군수는 "폭우 속에서도 무사히 치른 군민과 직원·유관기관의 노고에 감사드린다"며 "강진하맥축제가 대한민국 최고 치맥축제로 자리잡았다"고 자부했다. 강 군수는 이어 "오는 10월24일부터 11월1일까지 열리는 제11회 강진만 춤추는 갈대축제 때도 배달앱 먹깨비 연계 등 지역상권 활성화 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.
이호남 강진군축제추진위원장은 "내년 5회 강진하맥축제도 더욱 알차게 준비하겠다"고 말했다. 강진 하맥축제는 네덜란드인 헨드릭 하멜을 브랜드화한 '하멜촌 맥주'를 마케팅해 2023년 첫 선을 보인 뒤 올해로 4회째를 맞았다.
ej7648@newspim.com