한글·우리 술 매력에 '흠뻑'…세종 '술술축제' 참여기업 모집

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9월 14일까지 양조·주류문화 연계 기업 30곳

10월 9~10일 중앙공원 도시축제마당서 개최

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시와 세종창조경제혁신센터가 한글날을 맞아 열리는 '2026 세종 한글 술술축제'에 참여할 양조·주류문화 관련 기업 30곳을 다음 달 14일까지 모집한다.

30일 시에 따르면 '세종 한글 술술축제'는 한글문화와 우리 술을 함께 즐기는 축제로 오는 10월 9~10일 중앙공원 도시축제마당에서 열린다.

세종시와 세종창조경제혁신센터가 다음 달 14일까지 '2026 세종 한글 술술축제'에 참여할 부스 운영기업을 모집한다. [사진=세종시] 2026.08.30 vincent977@newspim.com

모집 대상은 주류를 직접 제조·생산하는 양조기업 20곳 내외와 숙취해소제품·주류용품·안주류·양조 관련 체험 콘텐츠 등 양조·주류문화 연계 제품이나 서비스를 보유한 기업 10곳 내외다.

선정된 기업은 축제 기간 동안 중앙공원 도시축제마당에 마련된 개별 부스에서 제품 판매와 홍보, 체험 프로그램 등을 운영하게 된다.

주류 판매·시음이나 식품 판매 등을 운영하는 기업은 관계 법령에 따른 면허·신고 등 관련 요건을 갖춰한다. 단순 주류 유통·판매업이나 주점업은 양조기업 모집 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 기업은 참가신청서와 사업소개서, 부스 운영계획서 등을 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

시와 센터는 제출된 서류를 바탕으로 모집 분야 적합성과 관련 요건을 검토하고 제품 및 부스 운영계획 등을 종합 평가한 뒤 다음 달 중 최종 참여기업을 선정할 예정이다.

'술술축제'는 지난 2023년 '양조 스타트업 페스타'로 시작해 2024년 청년·로컬기업 등이 함께하는 시민참여형 축제로 확대됐다.

지난해에는 한글문화도시 사업과 연계해 '세종 한글 술술축제'로 조치원역 일원에서 열렸으며, 약 3700명이 방문해 총 3190만 원의 매출을 기록했다.

올해는 '2026 세종한글축제'와 연계해 콘텐츠를 확대, 한글과 양조문화를 매개로 다양한 기업의 제품을 시민들에게 알릴 계획이다.

시 관계자는 "지난해 술술축제를 통해 우리 술과 지역 콘텐츠가 어우러질 때 시민들이 즐길 수 있는 새로운 축제 콘텐츠로 발전할 수 있는 가능성을 확인했다"며 "올해는 한글날을 맞아 중앙공원에서 열리는 만큼 경쟁력 있는 양조기업과 주류문화 관련 기업들이 참여해 각자의 제품과 브랜드를 널리 알리는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com