충북교육청·정몽구재단, 지역 기반 창의예술교육 활성화 맞손

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'나도 예술가' 정책 연계…교사 역량 강화·지역 예술자원 활용 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 현대자동차 정몽구재단과 손잡고 학교와 지역이 함께하는 창의예술교육 생태계 조성에 나선다.

충북교육청은 28일 교육감 집무실에서 현대차 정몽구재단과 지역 기반 창의예술교육 활성화와 '나도 예술가' 정책의 안정적인 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

업무협약식. [사진=충북교육청] 2026.08.28 baek3413@newspim.com

이번 협약은 지역 예술기관·단체 및 기업과의 협력을 강화해 학생들이 일상에서 다양한 예술을 경험하고 창의성과 감성을 키울 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

특히 교사의 창의예술교육 역량을 높이고 예술교육과 교과 수업의 연계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

양 기관은 ▲'나도 예술가' 추진을 위한 예술자원 공유▲교사 연수 프로그램 공유▲창의예술교육 확산을 위한 교사 역량 강화▲기타 상호협력 사업 등을 추진한다.

충북교육청은 향후 정몽구재단의 전문예술가와 창의예술교육 프로그램을 학교교육과 연계하고, 지역 예술가와 함께하는 '나도 예술가' 사업도 지속 확대할 계획이다.

이를 통해 학교·지역·기업이 참여하는 지역 기반 예술교육 모델을 구축하고 충북형 예술교육 브랜드로 발전시킨다는 구상이다.

윤건영 교육감은 "예술을 음악과 미술 수업에만 한정하지 않고 다양한 교과와 배움으로 확장하는 계기가 되길 기대한다"며 "학생 누구나 일상에서 예술을 누리고 자신의 생각과 감정을 자유롭게 표현할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com