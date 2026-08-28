익산시, 공직자 400여명 '피지컬 AI' 교육…행정 대응력 강화

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전 직원 대상 미래전략 교육, 피지컬 AI 개념·최신 기술 동향 집중 공유

로봇·자율주행,지역 대응전략...AI 시대 공직자 역할과 활용방안 모색

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 인공지능(AI) 기술 발전에 따른 산업과 행정환경의 변화에 대비해 공직자들의 미래 대응 역량 강화에 나섰다.

익산시는 28일 시청 다목적실에서 공무원 400여 명을 대상으로 '지금은 피지컬 AI 시대, 전북과 익산의 미래전략'을 주제로 전 직원 교육을 실시했다고 밝혔다.

익산시 직원 피지컬 AI교육[사진=익산시]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

이번 교육은 최근 산업계에서 주목받는 피지컬 AI에 대한 공직자들의 이해를 높이고 기술 발전이 가져올 산업·사회 변화와 지역 차원의 대응 방향을 살펴보기 위해 마련됐다.

강연은 박승대 전북특별자치도 피지컬AI 정무수석이 맡았다. 박 수석은 피지컬 AI의 개념과 최신 기술 동향을 소개하고 기술 발전에 따른 산업·사회 변화와 전북 및 익산이 준비해야 할 미래 전략을 설명했다.

특히 생성형 AI를 넘어 로봇과 자율주행처럼 현실 세계의 환경을 인지하고 스스로 판단·행동하는 피지컬 AI의 다양한 사례를 소개했다. 이를 바탕으로 해당 기술이 지역 산업과 행정에 가져올 변화를 살펴보고 공직자의 역할과 대응 방향을 모색했다.

익산시는 앞으로도 급변하는 기술과 행정환경에 대응할 수 있도록 직원들의 디지털 역량을 지속적으로 강화하고 새로운 기술을 행정에 효과적으로 접목해 시민이 체감할 수 있는 행정서비스를 만들어갈 계획이다.

최정호 익산시장은 "AI는 일상뿐 아니라 행정과 산업 전반을 빠르게 변화시키고 있다"며 "새로운 기술을 어렵게 생각하기보다 업무에 어떻게 활용할 수 있는지, 시민에게 어떤 도움을 줄 수 있는지 고민하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "이번 교육을 계기로 직원들이 새로운 변화에 관심을 갖고 익산의 미래를 준비하는 데 필요한 시각과 아이디어를 얻길 바란다"고 덧붙였다.

lbs0964@newspim.com