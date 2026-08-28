전주지역자활센터, 참여자 220여명 소양교육·공동체 활동

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조이앤시네마서 자활근로 참여자 대상 우수 참여자 포상 진행

인문학 교육·영화 관람·하계 공동체 활동 마련...재충전 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주지역자활센터는 자활근로 참여자들의 사기를 높이고 정서적 재충전을 돕기 위한 소양교육과 공동체 활동을 마련했다고 28일 밝혔다.

전주지역자활센터는 이날 조이앤시네마에서 2026년 자활근로사업 참여자 220여 명을 대상으로 소양교육과 하계 공동체 활동을 진행했다.

전주시 자활사업하계공동체 활동[사진=전주시]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

이날 센터는 자활사업에 적극 참여하고 발전에 기여한 우수 참여자들을 선정해 포상하며 자활근로 참여에 대한 의욕을 높였다.

또 참여 주민들의 정서적 성장과 인문학적 소양 향상을 위해 '이 세상에 시가 없었더라면'을 주제로 인문학 교육을 진행했다. 일상에서 벗어나 문학을 통해 자신을 돌아보고 정서적 활력을 얻는 시간을 마련했다.

폭염 속에서 자활근로에 참여한 주민들을 격려하기 위한 하계 공동체 활동도 이어졌다. 참여자들은 영화 '오케이마담'을 함께 관람하며 무더위로 지친 몸과 마음을 달래고 구성원 간 소통과 유대감을 높였다.

고은하 전주지역자활센터장은 "근로 능력이 있는 저소득층에게 체계적인 자활지원서비스를 제공해 자활 의욕을 높이고 자립 능력을 향상할 수 있도록 지원하겠다"며 "폭염 속에서도 자활사업에 참여해주신 주민들의 노고에 감사드리며 행복을 나누는 기쁨의 시간이 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com