전주시 평생교육협의회 개최…"시민 맞춤형 평생학습 활성화"

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평생교육 전문가 12명 참여, 민선9기 신규 위원 위촉·올해 주요사업 공유

제20회 평생학습한마당·제10회 인문주간 등 시민 수요 맞춤형 사업 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민 누구나 일상에서 배움을 이어갈 수 있는 평생학습 환경 조성을 위해 전문가들과 주요 정책과 사업의 발전 방향을 논의했다.

전주시는 28일 시청 회의실에서 전주시 평생교육 발전과 평생학습 활성화를 위한 '전주시 평생교육협의회' 회의를 개최했다고 밝혔다.

전주시 평생교육협의회[사진=전주시]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

전주시 평생교육협의회는 의장인 조지훈 전주시장을 비롯해 지역 평생교육 기관·단체장 등 관련 분야의 학식과 경험이 풍부한 12명의 위원으로 구성됐다.

이날 회의에서는 민선9기 출범과 함께 새롭게 위촉된 위원들에게 위촉장을 수여하고 2026년 전주시 평생학습과 주요 사업에 대한 업무보고를 진행했다.

위원들은 박금희 전주시 평생학습과장의 업무보고를 청취한 뒤 각 사업에 대한 질의응답을 진행하고 향후 추진 방향에 대한 다양한 의견을 제시했다.

주요 논의 안건은 제20회 전주평생학습한마당 추진 방향과 제10회 전주시 인문주간 운영 방향 등이다.

또한 ▲유쾌한 인문학·어린이 인문학▲시민과 함께하는 희망의 인문학(신규)▲찾아가는 틈새학습▲전주형 마음돌봄교육 '마음온(ON)'▲인생후반기 50+ 플랫폼 등 시민 수요를 반영한 평생학습 사업의 추진 현황도 공유했다.

전주시는 이날 협의회에서 제시된 의견을 향후 관련 사업 추진 과정에 적극 반영하고 시민들이 생활권 가까이에서 평생학습을 접할 수 있는 기반을 지속적으로 확대할 계획이다.

조지훈 전주시장은 "민선9기 시정 방향인 '우리가 특별해지는 도시, 전주'에 걸맞게 시민 누구나 가까운 곳에서 배움을 이어갈 수 있도록 평생학습 기반을 잘 구축해 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com