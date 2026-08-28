【韩股收盘】 KOSPI指数收跌1.79% 三星电子SK海力士走低

纽斯频通讯社首尔8月28日电 韩国综合股价指数（KOSPI）28日收盘下跌，主要受外资和机构投资者抛售影响。韩国创业板指数（KOSDAQ）则在个人投资者买盘支撑下小幅上涨。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，KOSPI当天收于6788.88点，较前一交易日下跌123.49点，跌幅为1.79%。该指数前一交易日上涨1.53%并站上6900点，28日回落并回吐前一交易日大部分涨幅。

从资金流向看，外资净卖出2.055万亿韩元，机构净卖出3809亿韩元，个人投资者净买入8327亿韩元。

KOSPI市值较大的股票涨跌不一。三星电机上涨2.60%，现代汽车上涨0.38%，三星生命保险上涨0.98%，KB金融上涨2.08%；三星电子下跌3.38%，SK海力士下跌4.45%，三星电子优先股下跌3.86%，SK Square下跌3.75%，LG新能源下跌0.13%，三星生物制剂下跌6.78%。

KOSDAQ指数当天收于838.41点，较前一交易日上涨0.76点，涨幅为0.09%。其中，个人投资者净买入1275亿韩元，外资和机构分别净卖出1229亿韩元和44亿韩元。

市场分析认为，纽约股市前一交易日受英伟达业绩良好及营收预期强劲等因素推动上涨，但韩国股市投资者对即将发生的外部事件保持谨慎，市场情绪受到一定影响。

当天首尔外汇市场美元兑韩元汇率收于1372.5韩元，较前一交易日下跌8.4韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社