민주당 부산시·경기도의회, '지방의회법' 제정 등 위상 강화 공동 대응

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지방의회 권한 강화 필요성 논의

자치분권 실현 위한 법 제정 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 지방의회의 인사·예산 권한 확대를 둘러싼 제도 개선 논의에 부산시의회와 경기도의회 더불어민주당 대표단이 공동 대응에 나섰다.

부산시의회 더불어민주당 교섭단체와 경기도의회 더불어민주당 교섭단체는 28일 부산시의회 중회의실에서 간담회를 열고 지방의회법 제정과 광역의회 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

부산시의회 더불어민주당 교섭단체 한갑용 대표의원(부산진구2)이 28일 시의회 2층 중회의실에서 경기도의회 더불어민주당 교섭단체 대표단과 간담회를 열고 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시의회] 2026.08.28

간담회에는 부산시의회 한갑용 대표의원과 김정원 대변인, 최은영 의원이 참석했다. 경기도의회에서는 안광률 대표의원을 포함한 원내대표단 11명이 자리했다.

양측은 지난 7월 전국 광역의회 대표의원 연석회의에서 논의된 현안을 공유하고 지방의회의 독립성과 자율성을 높이기 위한 대응 방향을 협의했다. 대표단은 지방의회법에 독립된 조직권과 예산편성권, 자체감사권을 담고 정책지원 전문인력도 확대해야 한다는 데 의견을 모았다.

광역의회별 태스크포스(TF)를 구성해 법 제정에 공동 대응하고, 국회 제출을 위한 전국 광역의회 공동서명도 추진하기로 했다. 광역의회 대표의원 연석회의 정례화와 더불어민주당 전국광역의원대회 개최 등 의원 간 연대 체계 강화 방안도 논의했다.

한갑용 부산시의회 더불어민주당 대표의원은 "자치분권과 책임의정을 실현하려면 지방의회의 조직권과 예산편성권 보장이 필요하다"며 "광역의회가 정책 공조를 통해 법안 통과를 추진해야 한다"고 말했다.

안광률 경기도의회 더불어민주당 대표의원은 "광역의회가 겪는 제도적 과제 해결을 위해 연대 기반을 넓혀가겠다"며 "지방의회법 제정과 자치입법권 확대 방안을 논의하겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com