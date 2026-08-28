대전 학생들 "학업 부담 줄여주세요"...오석진 교육감 "건강·휴식권 존중"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대한민국아동총회 대표 5명, 정책 결의문 전달

건강하고 행복한 교육환경 조성 등 반영 건의

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 지역 아동들이 과도한 학업 부담을 줄이고 건강하게 성장할 수 있는 교육환경을 만들어 달라고 대전시교육청에 요구했다. 아동들은 오석진 교육감에게 학생들이 직접 논의해 마련한 정책 제안을 전달하고 교육정책 반영을 요청했다.

오석진 대전교육감이 28일 '제23회 대한민국아동총회 대전지역대회' 아동 대표들로부터 정책 결의문을 전달받고 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.08.28 vincent977@newspim.com

28일 시교육청에 따르면 오 교육감은 이날 '제23회 대한민국아동총회 대전지역대회' 대표 아동 5명을 만나 아동들이 채택한 정책 결의문을 전달받았다.

대한민국아동총회는 '아동복지법' 제4조와 '유엔아동권리협약' 제12조에 근거해 아동에게 영향을 미치는 정책과 사회 문제에 대해 직접 의견을 내고 참여할 수 있도록 마련된 국가 차원의 아동 참여기구다.

앞서 지난달 11일 열린 대전지역대회에는 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지 학생 30명이 참여했다. 학생들은 'Less 학업 부담, More 아동 건강'을 주제로 5개 모둠별 토론을 진행한 뒤 아동의 건강한 성장과 교육환경 개선을 위한 결의문을 채택했다.

이날 아동들은 교육감 접견에서 학업 부담이 건강과 일상생활에 미치는 영향을 설명하고, 보다 건강하고 행복한 교육환경을 만들기 위한 정책 제안을 전달했다.

오 교육감은 "아동을 교육정책의 수동적인 수혜자가 아닌 정책을 함께 만들어가는 주체"라며 "아동들이 깊이 고민해 전달해 준 귀중한 목소리가 일회성 제안에 그치지 않고 대전교육 정책에 충실히 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 그러면서 "과도한 학업 부담을 줄이고 아동의 건강권과 휴식권이 존중받는 교육환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

vincent977@newspim.com