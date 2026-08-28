김해시, 내년도 도비 확보 위한 도의원 간담회…679억 규모 사업 설명

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62건 사업과 현안 협력 방안 논의

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 내년도 도비 사업과 지역 현안이 경남도 심의 과정에서 좌초되지 않도록 지역 도의원들과 사전 논의에 나섰다.

정영두 경남 김해시장(오른쪽 두 번째)가 28일 오전 시청 소회의실에서 열린 지역 도의원 초청 간담회에서 내년도 도비 확보와 지역 현안 해결을 위해 협조를 요청하고 있다.[사진=김해시] 2026.08.28

김해시는 28일 시청 소회의실에서 내년도 도비 확보와 지역 현안 해결을 위한 지역 도의원 초청 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 지역 도의원 8명 전원과 정영두 시장, 간부 공무원들이 참석했다.

이날 간담회에서는 2027년 주요 도비 신청 사업과 지역 현안 사업을 설명한 뒤 사업 추진을 위한 협력 방안을 중점적으로 논의했다.

내년도 도비 지원을 요청한 주요 사업은 62건으로 도비 요구액은 679억 원 규모다. 주요 사업은 하수처리시설 확충, 자연재해위험개선지구 정비, 공공체육시설 확충, 생태하천 복원, 가야역사 문화 복원 등이다.

시는 도비 지원 사업 외에도 김해의 중장기 성장과 시민 생활에 영향을 미치는 현안에 대한 지원도 함께 요청했다. 주요 현안으로는 수도권 공공기관 2차 지방 이전 김해 유치, 동북아 물류플랫폼 조성, 도립 김해공공의료원 건립 등이 제시됐다.

정 시장은 "중앙정부의 지방 이양 확대 기조에 따라 경남도로 이양되는 사업이 많아진 만큼 도의원들의 역할과 협조가 어느 때보다 중요하다"며 "민선9기 김해대전환과 주요 현안사업이 차질없이 추진될 수 있도록 도와 달라"고 말했다.

참석한 도의원들은 김해시가 제시한 주요 현안 사업과 도비 신청 사업의 필요성에 공감을 표했다. 도의원들은 김해시와 긴밀히 소통·협력해 도비 확보와 현안사업 해결을 지원하겠다고 밝히고 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 돕겠다는 뜻을 전달했다.

news2349@newspim.com