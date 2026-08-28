대진대학교, KOTRA와 AI무역인재 양성 위한 업무협약 체결

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 대진대학교가 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 손잡고 'AI무역인재 양성사업' 활성화 및 무역 분야 AI 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이날 협약식에는 장석환 대진대 총장과 안영주 KOTRA 부사장 겸 AI무역투자본부장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

지난 27일 대진대학교는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 'AI무역인재 양성사업' 업무협약을 체결했다.[사진=대진대학교]

대진대학교에 따르면 이번 협약에 따라 양 기관은 대진대 학생들의 AI무역인재 양성사업 참여를 확대하고 실무 중심 교육을 강화하기 위해 상호 협력한다. 대진대는 KOTRA의 AI무역인재 양성사업과 연계한 정규 교과목을 개설·운영해 학생들이 전공 이론과 현장 중심 실무교육을 함께 경험할 수 있도록 지원할 계획이다.

장석환 대진대 총장은 "이번 협약으로 학생들이 AI 활용 무역 실무 역량을 다지고 급변하는 글로벌 비즈니스 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 기반이 마련됐다"며 "AI무역인재 양성사업을 시작으로 대학에서 추진 중인 다양한 청년 및 글로벌 역량 강화 사업에서도 협력을 지속해 나가길 기대한다"고 말했다.

안영주 KOTRA 부사장은 "AI무역인재 양성사업을 대진대학교와 함께 추진하게 돼 매우 뜻깊다"며 "학생들의 적극적인 참여와 긴밀한 양 기관 협력을 통해 AI와 디지털 기술을 활용한 무역 실무 인재 양성에 의미 있는 성과를 거두길 기대한다"고 밝혔다.

양 기관은 향후 사업의 성공적인 운영을 위해 관련 정보를 지속적으로 공유하고 학생 참여 확대와 교육과정의 안정적 운영을 위한 협력 방안을 다각도로 논의해 나갈 방침이다.

asj7376@newspim.com