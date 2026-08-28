전북 도시가스 소매요금 9월부터 평균 9.66% 인상

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전북도시가스 437원·군산도시가스 574원·전북에너지서비스 279원 증가

소매 공급비용 3개사별 최종 승인...인상폭 최소화,·안정적 공급 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 도시가스 공급원가 상승 요인을 반영하면서도 도민들의 가계 부담을 고려해 소매 공급비용 인상폭을 최소화하는 방향으로 요금을 조정했다.

전북특별자치도는 오는 9월 1일부터 도내 주택용 도시가스 공급비용이 평균 9.66% 인상된다고 28일 밝혔다.

전북특별자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.28 lbs0964@newspim.com

이번 조정으로 4인 가구가 월 50㎥를 사용할 경우 월평균 부담액은 전북도시가스 437원, 군산도시가스 574원, 전북에너지서비스 279원씩 늘어난다. 이에 따라 각각 월 요금은 4만9102원, 4만9209원, 5만1567원 수준이 된다.

산업용 도시가스도 1㎥당 전북도시가스 4.74원, 군산도시가스 14.28원, 전북에너지서비스 5.5원씩 인상된다.

이번 공급비용 조정은 인건비 상승과 농어촌 지역 배관 투자 확대, 판매열량 정산금 등 공급원가 증가분을 반영한 것이다. 도는 외부 전문기관의 원가산정과 관련 위원회 심의를 거쳐 도민 부담을 고려한 최종 공급비용을 결정했다.

도시가스 소비자 요금은 한국가스공사의 도매요금과 도시가스사의 소매 공급비용을 합산해 산정된다. 전체 요금 가운데 도매요금이 약 90.5%, 소매 공급비용이 약 9.5%를 차지하며 도매요금은 산업통상자원부 장관이 매월 고시하고 소매 공급비용은 도지사가 매년 산정한다.

올해 외부 전문기관의 원가산정 결과를 토대로 물가대책위원회와 소비자정책위원회 심의를 거쳐 최종 승인된 공급비용은 전북도시가스 2.2685원/MJ, 군산도시가스 2.3186원/MJ, 전북에너지서비스 3.4287원/MJ다.

도는 공급원가 상승 요인을 반영하면서도 가계 부담과 도시가스사의 안정적인 공급 여건을 종합적으로 고려해 인상폭을 최소화했다. 앞으로도 합리적인 공급비용 산정과 함께 도시가스 공급망 확충, 에너지 지원사업 등을 지속 추진할 계획이다.

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