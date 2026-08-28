전주 도시정원관리인 현장 노하우 '주목'…청주 시민정원사 견학

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청주시 시민정원사 10여명 방문, 전주 도시공공정원 30여곳 관리현장 견학

초록정원사 공동체 48개 정원 관리, 계절별 식재·수목·초화류 전문관리 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 시민과 함께 가꿔온 도시정원의 관리 경험이 타 지역 정원 관련 단체들의 관심을 끌면서 현장 중심의 정원관리 노하우를 공유하는 교류가 이어지고 있다.

전주시는 28일 청주시 시민정원사 단체 10여 명이 전주월드컵경기장 광장에 조성된 전주정원산업박람회 작가정원과 시민정원을 비롯해 도시 곳곳의 공공정원 등 30여 곳의 정원관리 현장을 둘러봤다고 밝혔다.

청주시 도시정원관리 벤치마킹[사진=전주시]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

방문단은 전주시 도시정원관리인들과 만나 실제 현장에서 적용하고 있는 정원관리 방식과 운영 경험을 공유하며 정원별 관리 노하우를 살펴봤다.

도시정원관리인으로 활동하는 '전주시 초록정원사 공동체'는 초록정원사 양성교육을 수료한 시민들이 뜻을 모아 설립한 단체다. 이들은 시민 생활공간 곳곳의 정원을 직접 가꾸며 올해 전주월드컵광장 내 정원을 포함한 48개 정원을 관리하고 있다.

특히 도시정원관리인들은 단순한 잡초 제거와 꽃 식재를 넘어 계절별 식재, 수목 및 초화류 관리 등 현장에서 축적한 경험을 토대로 정원별 특성에 맞는 관리체계를 구축하고 있다.

이 같은 전문적인 현장 관리 역량은 전주시 도시정원관리의 강점으로 평가받고 있으며 다른 지역 정원 관련 단체들의 견학과 교류로도 이어지고 있다.

임충환 전주시 녹지정원과장은 "올여름 무더위 속에서도 도시정원관리인들이 힘을 모아 정원을 가꾸면서 도시 곳곳이 변화하는 모습을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 시민과 함께 생활 속 정원관리를 이어가 전주가 정원관리의 모범도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com