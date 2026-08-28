순창 쉴랜드, 8~10인 대가족 숙박공간 확충…체류형 관광 기반 강화

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101㎡ 규모 방갈로 1동 신축, 대가족 맞춤형 숙박·휴게공간 조성

본관 등 18개 시설 운영, 치유·휴식·체험 결합 순창 대표 관광지 육성

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 대가족 관광객의 숙박 편의를 높이기 위한 방갈로 신축에 나서면서 쉴랜드를 체류형 치유관광 거점으로 육성한다.

순창군은 쉴랜드 방문객에게 맞춤형 휴게공간을 제공하기 위해 101㎡ 규모의 방갈로 1동을 새로 조성한다고 28일 밝혔다.

쉴랜드 방갈로 신축[사진=순창군]2026.08.28 lbs0964@newspim.com

순창 쉴랜드는 본관을 비롯해 서울대 노화고령사회연구소, 250석 규모 대강당, 50석 규모 강의실, 구례·곡성·순창·담양 공동사무실 및 힐링 교육장, 세미나실, 건강휴양체험시설 등 총 18개 시설을 갖추고 있다.

이번 방갈로 신축은 기존 숙박시설이 대가족 단위 방문객 이용에 다소 불편했던 점을 개선하기 위해 추진된다. 시설이 확충되면 8~10인 규모의 가족 단위 관광객도 보다 쾌적한 환경에서 머물며 휴식과 여가를 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

군은 방갈로 신축을 계기로 쉴랜드를 단순한 휴양시설을 넘어 치유와 휴식, 체험이 함께 가능한 체류형 관광지로 발전시킬 계획이다.

특히 치유관광을 주제로 다양한 체험 프로그램을 운영해 방문객 만족도를 높이고 순창을 대표하는 치유관광 명소로 도약할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.

최영일 순창군수는 "방갈로 신축을 통해 쉴랜드를 찾는 방문객들이 보다 편안하고 쾌적한 환경에서 휴식과 여가를 즐길 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 다양한 치유관광 콘텐츠와 편의시설을 지속적으로 확충해 쉴랜드가 순창을 대표하는 치유관광 명소로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com