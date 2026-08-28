강청희 건보공단 이사장, 직무청렴계약 체결…"고위직부터 솔선수범"

AI 핵심 요약beta
- 강청희 건보공단 이사장이 28일 청렴계약을 체결했다.
- 이사회서 고위직 청렴·투명 경영 책임을 담았다.
- 금품 수수와 청탁 금지, 위반 시 성과급 환수다.
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"투명한 업무 수행 최선 다할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 강청희 국민건강보험공단 이사장이 "고위직부터 윤리, 청렴 중심의 조직문화를 만들 수 있도록 솔선수범할 것"이라며 "투명한 업무 수행에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
건보공단은 28일 제9회 이사회를 개최하고 강 이사장과 박용열 선임 비상임이사 간 청렴하고 공정한 업무수행을 약속하는 직무청렴계약을 체결했다고 밝혔다.
건보공단은 '직무청렴계약운영규정'에 따라 이사장, 감사, 상임이사, 지역본부장 등 고위직을 대상으로 청렴·투명한 조직문화 정착 견인을 위한 직무청렴계약을 체결하고 있다. 이번 계약에는 이사장이 임기 중 준수해야 할 청렴의무와 위반 시 제재사항 등 청렴경영 실천을 위한 구체적인 책임을 담았다.
주요 내용으로는 관계 법령과 규정 준수, 직무 관련자와의 직무상 행위와 관련해 금품 등을 주고받는 행위 금지 등이다. 직위나 직무상 비밀을 이용한 이권 개입·알선·청탁 등 금지, 청렴 의무를 지키지 않고 계약을 위반하는 경우 성과급 환수 등도 포함돼 있다.
강 이사장은 "경영진을 비롯해 고위직부터 윤리, 청렴 중심의 조직문화를 만들 수 있도록 솔선수범할 것"이라며 "국민으로부터 더욱 신뢰받는 기관이 되도록 공정하고 투명한 업무 수행에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com