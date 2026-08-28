남양주도시공사, 3개 시설 펀그라운드 학부모지원단 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사가 28일 학부모지원단 연합 간담회를 열었다.
- 진접·진건·오남 펀그라운드 운영 성과와 우수사례를 공유했다.
- 하반기 안전한 우리동네 만들기 등 활동을 확대하기로 했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사는 펀그라운드 진접·진건·오남 3개 시설이 상반기 학부모지원단 간담회에서 수렴된 의견을 적극 반영하고 시설 간 교류 및 협력을 활성화하기 위해 학부모지원단 연합 간담회를 개최했다고 28일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 연합 간담회에서는 진접·진건·오남 펀그라운드의 상반기 운영 현황과 주요 활동 성과를 상호 공유하고 청소년 이용 편의 증진을 위한 시설 운영 방향을 논의했다. 각 시설별 우수사례를 공유하고 학부모지원단 간 긴밀한 네트워크를 형성하는 등 현장 중심 소통이 이뤄졌다는 설명이다.
공사는 이번 간담회를 바탕으로 하반기 주요 활동 계획도 구체화했다. 지역사회와 긴밀히 연계한 '안전한 우리동네 만들기 유스패트롤' 활동을 비롯해 청소년활동 보조 등 다양한 프로그램을 추진해 학부모지원단의 참여 기회를 한층 확대할 방침이다.
이를 통해 시설 간 협력을 공고히 하고 청소년이 보다 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 지역사회 기반 조성에 적극 나선다는 계획이다.
남양주도시공사 관계자는 "이번 학부모지원단 연합 간담회는 3개 시설의 운영 현황과 소중한 경험을 공유하며 협력의 폭을 넓힌 매우 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 학부모지원단이 서로 소통하며 다방면으로 참여할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 청소년과 지역사회를 위한 맞춤형 활동을 더욱 알차게 추진해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com