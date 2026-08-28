[프로축구] 안양 마테우스, K리그1 25라운드 MVP…멀티골로 4연패 탈출 견인

AI 핵심 요약beta
- 마테우스가 28일 K리그1 25라운드 MVP에 선정됐다.
- 마테우스는 26일 인천전 멀티골로 안양의 2-1 역전승을 이끌었다.
- 대전은 울산전 역전승으로 베스트 팀에 뽑혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 FC안양의 브라질 출신 공격수 마테우스가 하나은행 K리그1 2026 25라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
한국프로축구연맹은 28일 마테우스가 K리그1 25라운드 MVP로 뽑혔다고 밝혔다.
마테우스는 지난 26일 안양종합운동장에서 열린 인천 유나이티드와의 홈경기에서 멀티골(한 경기 2골 이상)을 터뜨리며 안양의 2-1 역전승을 이끌었다.
안양은 전반 40분 인천에 선제골을 내줬지만, 전반 종료 직전 마테우스의 동점골로 균형을 맞췄다. 이어 후반 40분 마테우스가 왼발 프리킥으로 역전 결승골을 넣으며 승부를 뒤집었다. 이 승리로 안양은 4연패에서 벗어났다.
25라운드 베스트 매치는 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와 광주FC의 2-2 무승부 경기로 선정됐다. 광주는 전반 5분과 45분 문민서의 연속골로 2-0으로 앞섰지만, 강원은 후반 23분 홍철의 퇴장으로 수적 열세에 놓인 상황에서도 후반 43분 강투지, 후반 44분 김동현의 연속골로 극적인 무승부를 만들었다.
베스트 팀은 대전하나시티즌이 차지했다. 대전은 대전월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 홈 경기에서 후반 추가시간 정재희와 루빅손의 연속골로 2-1 역전승을 거뒀다.
25라운드 베스트11 공격수에는 루빅손, 정재희(이상 대전), 클리말라(서울)가 이름을 올렸다. 미드필더에는 문민서(광주), 김동진, 니시야 켄토(이상 포항), 마테우스(안양)가 선정됐다. 수비수는 권경원(안양), 패트릭(부천), 로스(서울), 골키퍼는 구성윤(서울)이 뽑혔다.
football1229@newspim.com