에어로케이, 와우패스와 맞손…외국인 관광객 유치 확대

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공은 28일 와우패스와 MOU를 체결했다.
- 청주공항 외국인 관광객 유치 확대에 나섰다.
- 양사는 공동마케팅으로 인바운드 협력을 강화했다.
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와우패스 플랫폼 활용해 외국인 여행·결제 편의 제고
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어로케이항공이 외국인 관광객 전용 결제·커머스 플랫폼 '와우패(WOWPASS)'와 손잡고 외국인 관광객 유치 확대에 나선다.
에어로케이항공은 28일 와우패스를 운영하는 오렌지스퀘어와 외국인 인바운드 관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 청주국제공항을 통한 외국인 관광객 유치를 확대하고 청주를 거점으로 하는 에어로케이항공의 브랜드 인지도를 높이기 위해 마련됐다. 양사는 방한 외국인 관광객을 대상으로 한 글로벌 마케팅과 공동 프로모션 등을 추진하고 여행·결제 편의를 높이는 데 협력할 계획이다.
구체적으로 양사는 ▲에어로케이 영업 채널을 활용한 오렌지스퀘어 고객 유치 ▲오렌지스퀘어 플랫폼을 통한 에어로케이 마케팅 ▲외국인 방한객 대상 글로벌 마케팅 및 공동 프로모션 기획·운영 ▲청주국제공항 출·도착 에어로케이 노선 이용 활성화 등에 협력한다.
또 양사가 보유한 서비스와 고객 기반을 활용해 외국인 관광객을 대상으로 에어로케이의 브랜드 인지도와 선호도를 높이고 지속가능한 인바운드 관광 협력 모델을 발굴할 방침이다.
오렌지스퀘어는 선불카드와 무인환전, 모바일지갑, 커머스 기능을 결합한 외국인 관광객 전용 플랫폼 와우패스를 운영하고 있다. 와우패스는 앱 사용자 350만명 이상을 확보했으며 전국에서 450여대 이상의 무인환전 키오스크를 운영하고 있다.
에어로케이항공은 청주국제공항을 거점으로 청주~제주 국내선을 비롯해 일본·대만·중국·베트남·몽골·필리핀 등 7개국 23개 노선을 운항하고 있다.
에어로케이항공은 이번 협약을 계기로 청주국제공항을 이용하는 외국인 관광객 유치와 글로벌 마케팅 협력을 한층 강화한다는 계획이다.
heoneykim@newspim.com