포스코홀딩스, 아르헨티나 리튬사업에 1조원 유동성 확보

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스가 28일 아르헨티나 리튬사업용 1조원대 유동성 한도를 확보했다.
- 포스코아르헨티나는 IDB인베스트로부터 7억달러 단기 차입한도를 승인받았다.
- 운전자금 조달과 세제 우대로 비용을 줄여 리튬 경쟁력을 키운다고 했다.
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RIGI 승인·2분기 흑자 전환 이어 사업 가속…리튬 공급망 강화
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코홀딩스가 아르헨티나 염수리튬 사업을 위해 약 1조원 규모의 국제금융기구 유동성 한도를 확보했다.
포스코홀딩스는 아르헨티나 리튬 생산법인 포스코아르헨티나가 지난 4일 미주개발은행그룹(IDB Group)의 민간투자 전담기관 IDB인베스트로부터 7억달러 규모의 단기 차입한도 승인을 받았다고 28일 밝혔다.
이번 승인으로 포스코아르헨티나는 염수리튬 1공장과 하반기 준공 예정인 2공장의 운전자금을 필요할 때 안정적으로 조달할 수 있게 됐다. IDB 설립 협정에 따른 이자·금융거래세 등의 세제 우대도 적용돼 금융비용 절감 효과가 기대된다.
포스코홀딩스는 이번 금융지원이 아르헨티나 정부의 대규모투자유치제도(RIGI) 승인에 이어 현지 리튬사업 경쟁력을 인정받은 결과로 보고 있다.
포스코아르헨티나는 올해 2분기 첫 분기 흑자 전환에 성공했다. 포스코홀딩스는 이를 기반으로 리튬을 포함한 전략자원 중심의 '트리플 코어' 성장전략을 강화하고 핵심자원 공급망 확대에 속도를 낼 계획이다.
chanw@newspim.com