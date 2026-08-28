강기윤 창원시장, 박동준 창원경상국립대병원장 접견…지역 의료 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 28일 창원경상국립대병원장과 의료현안을 논의했다.
- 양측은 응급의료 강화와 공공의료 협력을 점검했다.
- 중증환자 진료와 공공어린이재활병원도 협의했다.
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정기 논의 안정적 의료 서비스 모색
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역 거점 국립대학교병원과 응급의료와 공공의료 과제를 놓고 머리를 맞췄다.
창원시는 강기윤 시장이 28일 시청 접견실에서 박동준 제7대 창원경상국립대학교병원 병원장이 만나 취임 인사와 함께 지역 의료 현안에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.
이번 만남은 박동준 신임 병원장의 취임을 계기로 창원시와 창원경상국립대학교병원 간 협력 체계를 재점검하고 시민에게 안정적인 의료 서비스를 제공하기 위한 논의를 진행하기 위해 마련됐다.
강기윤 창원시장은 "창원경상국립대학교병원은 창원시의 핵심 의료기관으로서 시민의 생명과 건강을 지키는 든든한 버팀목 역할을 해왔다"며 "앞으로도 전문적인 의료 서비스를 바탕으로 공공의료 강화와 지역의료 안전망 구축에 앞장서 주길 바란다"고 당부했다.
이에 박동준 신임 병원장은 "임기 동안 진료 역량을 더욱 강화해 지역 사회와 소통하며 시민들이 믿고 찾을 수 있는 최첨단 의료 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 화답했다.
양측은 응급의료 체계 강화, 지역 내 중증환자 진료 협력, 공공어린이재활병원 운영 등에서 시와 병원이 함께 역할을 나눌 수 있는 분야를 중심으로 협의했다. 앞으로 관련 현안을 두고 정기적으로 논의를 이어가기로 했다.
창원경상국립대학교병원은 창원시 지역응급의료센터를 맡고 있다. 24시간 소아응급진료를 포함한 필수 응급의료 서비스를 제공하며 지역 공공의료의 핵심 기관으로 기능하고 있다.
news2349@newspim.com