광명시 '500인 원탁토론회' 내달 19일 개최..."미래 청사진 그린다"

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 9월 19일 시민체육관서 500인 원탁토론회를 연다
- 민선 9기 시정방향을 시민과 정하고 미래 청사진을 그리려 했다
- 8대 정책과 시민제안 토론 뒤 10월 숙의토론으로 정책화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 전문가와 함께하는 '100인 숙의 토론' 신설
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 다음 달 19일 광명시민체육관에서 '제9회 광명시민 500인 원탁토론회'를 개최한다고 28일 밝혔다.
시에 따르면 '다시, 시민이 그리는 광명'을 슬로건으로 내걸은 이번 토론회는 민선 9기 출범에 맞춰 시정 방향을 시민과 함께 설정하고 미래 청사진을 그리기 위해 마련됐다.
토론회는 총 2부로 나눠 진행된다. 1부에서는 기본사회와 돌봄, 지역경제, 미래 성장, 편리한 교통, 지속가능 녹색도시, 문화예술체육, 평생학습, 시민주권 등 8대 분야의 주요 정책을 두고 토론과 투표를 거쳐 우선 추진 과제를 선정한다.
2부 '시민정책 제안'에서는 일상 속 불편 해소와 지역 변화를 위한 아이디어를 시민들이 직접 나누고 해결 방안을 모색한다.
시는 올해 시민 제안이 실제 정책으로 구체화할 수 있도록 후속 절차를 강화했다. 오는 10월 1일 시청 대회의실에서 '100인 숙의 토론'을 열고 제안자와 전문가가 머리를 맞대 타당성과 실현 가능성을 검토할 방침이다.
광명시민이면 누구나 참여할 수 있으며 참가 인원은 선착순 500명으로 모집한다.
박승원 광명시장은 "민선 9기 새로운 출발점에서 미래 청사진을 시민과 함께 그리고자 한다"며 "시민 의견을 정책에 충실히 반영해 모두가 바라는 광명을 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com