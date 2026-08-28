'조규성 헤더 쐐기골' 미트윌란, UECL 본선 진출...오현규의 베식타스는 UEL행

AI 핵심 요약beta
- 조규성이 28일 리예카전에서 골을 넣어 미트윌란 승리를 이끌었다.
- 조규성은 2경기 연속골로 시즌 2호골을 기록했다.
- 미트윌란은 합계 6-1로 UECL 본선 진출을 확정했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 국가대표팀 공격수 조규성이 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL)에서 2경기 연속 득점포를 가동하며 소속팀 미트윌란(덴마크)의 본선 진출을 이끌었다.
조규성은 28일(한국시간) 크로아티아 리예카의 스타디온 HNK 리예카에서 열린 2026-2027 UECL 플레이오프(PO) 2차전 리예카(크로아티아)와의 원정경기에서 후반 33분 팀의 네 번째 득점을 책임지며 4-1 승리에 보탰다.
조규성은 3-1로 앞선 후반 12분 스탠리 이헤아나초 대신 그라운드를 밟았다. 이후 후반 33분 코너킥 상황에서 헤더를 통해 팀의 네 번째 골을 뽑아냈다. 지난 21일 1차전 홈경기 득점에 이은 2경기 연속골이자 시즌 2호골이다.
조규성의 1·2차전 연속 득점 활약에 힘입어 미트윌란은 합산 점수 6-1 대승을 이뤘다. 미트윌란은 UECL 본선 무대에 도전한다.
UECL에서는 김예건의 소속팀 츠르베나 즈베즈다(세르비아) 등 36개 팀이 본선 무대를 누빈다. 츠르베나 즈베즈다는 이날 유로파리그(UEL) PO에서 빅토리아 플젠(체코)에 1-5로 졌다. 1·2차전 합한 스코어 4-5로 밀려 하위 대회인 UECL로 밀렸다.
반면 이태석과 이강희가 나란히 선발 출전해 풀타임을 소화한 아우스트리아 빈(오스트리아)은 같은 날 게네랄리 아레나에서 열린 브라가(포르투갈)와의 UECL PO 2차전 홈경기에서 0-1로 패했다. 1·2차전 합계 0-2로 밀린 아우스트리아 빈의 UECL 본선 진출은 좌절됐다.
오현규의 베식타시는 같은 날 열린 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 경기에서 0-1로 패했다. 하지만, 합산 스코어에서 3-1로 앞서 UEL 본선 티켓을 거머쥐었다.
오현규는 이날 후반 20분 투입돼 세 차례 슈팅을 시도했지만, 득점을 기록하지는 못했다.
football1229@newspim.cim