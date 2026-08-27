[핌in인천] SSG, 인천 연고 구단 최초 4시즌 연속 누적 관중 100만 돌파

AI 핵심 요약beta
- SSG가 27일 인천서 4시즌 연속 100만 관중을 돌파했다.
- 인천 연고 프로구단 최초이자 올 시즌 홈 58차전 기록이다.
- SSG는 남은 일정에 이벤트를 이어가고 은퇴식도 연다.
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[인천=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 인천 연고 프로구단 최초로 4시즌 연속 누적관중 100만 명을 돌파했다.
SSG가 27일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 한화와의 홈경기를 앞두고 시즌 누적 관중 100만 명을 돌파했다.
SSG는 이날 경기 전까지 999,853명의 누적 관중을 기록했으며, 사전 예매분 1만 5728명(오전 10시 20분 기준)을 포함해 100만 관중을 돌파했다.
2023년(106만 8211명), 2024년(114만 3773명), 2025년(128만 1093명)에 이어 4년 연속 100만 관중을 돌파했다. 이는 SSG는 물론 인천 연고 프로구단 역사상 최초의 기록이다.
SSG는 올 시즌도 지난 시즌에 이어 구단 역대 최소 경기 100만 관중 달성 타이기록을 세웠다. SSG는 2023년 홈 69차전, 2024년 홈 64차전에서 각각 100만 관중을 달성했다. 올해도 2025년과 동일한 홈 58차전에서 100만 관중을 달성했다.
SSG는 "이번 100만 관중 달성은 변함없는 애정으로 야구장을 찾아주신 팬들의 성원과 열정 덕분에 가능했다. SSG는 구단을 향한 팬들의 응원에 깊은 감사를 전하며, 이에 보답하고자 남은 일정에도 다채로운 이벤트와 팬 스킨십 프로그램을 지속적으로 전개할 계획"이라고 밝혔다.
한편, SSG는 다음달 5일 김성현 플레잉코치의 은퇴식을 진행한다. 이 밖에도 도그데이, 랜딩데이를 포함해 남은 일정 동안 팬들을 위한 풍성한 즐길 거리를 마련할 예정이다.
willowdy@newspim.com