K-소비재 수출 10년 새 4.2배 증가…미국·유럽 시장 확대

대한상의, 푸드·뷰티·바이오 7개 품목 수출 동향 분석

중소·중견기업 수출 성장 주도…맞춤형 지원 필요

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 국내 주요 소비재 수출이 최근 10년간 4배 이상 증가한 것으로 나타났다. 화장품과 식품, 바이오 제품을 중심으로 미국과 유럽 시장에서 수출이 크게 늘어난 가운데 중소·중견기업이 성장세를 주도한 것으로 분석됐다.

대한상공회의소는 14일 발표한 'K-소비재 수출 10년 동향 분석' 보고서에서 올해 1~8월 주요 소비재 7개 품목의 수출액이 155억9000만 달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2016년 같은 기간 37억4000만 달러 대비 4.2배 증가한 규모다. 같은 기간 우리나라 전체 수출 증가배수인 2.2배를 크게 웃돈다.

중국의 고고도 미사일 방어체계(사드) 보복으로 한산했던 관광업계가 촤근 중국 정부가 한국행 단체 관광 허용을 발표된후 17일 서울 중구 신세계면세점이 점차 활기를 찾는 모습이다. [사진 = 뉴스핌DB]

분석 대상은 K-푸드의 라면·조미김·간식류, K-뷰티의 기초화장품·기타화장품, K-바이오의 면역물품·완제의약품 등 7개 품목이다.

지역별로는 미국과 유럽 시장의 성장세가 두드러졌다. 미국 수출액은 2016년 1~8월 2억3000만 달러에서 올해 27억4000만 달러로 11.9배 증가했다. 같은 기간 유럽 수출액도 4억9000만 달러에서 53억6000만 달러로 11배 늘었다. 아세안과 일본 수출은 각각 3.4배, 3배 증가한 반면 중국·홍콩은 1.2배 증가하는 데 그쳤다.

품목별로는 K-뷰티의 수출시장 다변화가 가장 뚜렷했다. 2016년 전체 화장품 수출의 74.2%가 중국·홍콩에 집중됐지만, 이후 미국과 유럽 수출이 각각 15.3배, 43.9배 증가하면서 올해는 세 시장의 비중이 각각 20% 안팎으로 비슷해졌다.

K-푸드는 미국이 핵심 수출시장으로 부상했다. 라면과 조미김, 간식류 3개 품목 기준으로 미국은 2020년 중국을 제치고 최대 수출국에 올랐다. 올해 1~8월 미국 수출 비중은 조미김 40.4%, 간식류 28.1%, 라면 17.6%로 집계됐다.

K-바이오는 유럽 시장의 비중이 높아졌다. 바이오시밀러 공급 확대 등에 힘입어 유럽 수출 비중은 2016년 32.3%에서 올해 57.1%로 상승했다. 다만 유럽 내 여러 국가로 수출이 분산되면서 특정 국가에 대한 의존도는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

수출을 주도하는 기업 규모에서도 품목별 차이가 확인됐다. 올해 1~8월 수출액 중 중소·중견기업 비중은 K-푸드 93.1%, K-뷰티 91.3%에 달했다. 반면 K-바이오는 대기업 비중이 72.8%로, 2016년보다 20.8%포인트 높아졌다.

특히 K-뷰티 분야에서 중소·중견기업의 성장세가 두드러졌다. 이들 기업의 화장품 수출액은 2016년 1~8월 13억8000만 달러에서 올해 같은 기간 61억8000만 달러로 4.5배 증가했다. 이 가운데 중견기업 수출액은 20.8배 늘었으며, 전체 수출에서 차지하는 비중도 3.5%에서 19.1%로 확대됐다.

수출에 참여하는 기업 수도 증가했다. 기초화장품을 수출한 중소기업은 2016년 2808개사에서 지난해 6019개사로 2.1배 늘었다. 중견기업도 같은 기간 41개사에서 119개사로 증가했다.

대한상의는 이러한 성장세를 유지하기 위해 국가별 인증·라벨링과 유통망, 통상환경을 고려한 맞춤형 지원이 필요하다고 강조했다. 특히 수출 초기 단계에 있는 중소기업의 판로와 물류를 지원하고 중견기업으로 성장할 수 있도록 지원체계를 강화해야 한다고 제언했다.

이시욱 대한상의 경제연구총괄은 "K-소비재는 수출시장과 참여기업 모두 저변을 넓히며 성장해왔다"며 "품목별 성장 방식이 서로 다른 만큼 지역과 기업 특성을 고려한 맞춤형 전략을 통해 수천 개 중소·중견기업이 구축한 수출 기반을 지속적인 성장 동력으로 이어가야 한다"고 말했다.

이어 "중국에 대한 K-푸드, K-뷰티 등 주요 K-소비재 수출 둔화세가 지속되고 있는 만큼 보다 구체적인 원인 파악과 수출 활성화 방안 모색이 병행돼야 한다"고 덧붙였다.

heoneykim@newspim.com