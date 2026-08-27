4년 준비한 정책이 부른 소비 착시?...허태정 '온통대전2.0' 눈총

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캐시백 높이고 추가 포인트도 지급...되레 소비쏠림 지적만

"온누리상품권 소비 흡수" 낙관론에 "기대치에 불과" 비판

"실망 클땐 지역경제 활성화정책 취지 무색해질것" 우려도

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장이 4년간 담금질해 내놓은 지역화폐 '온통대전 2.0'이 첫발을 떼기도 전에 거센 '정책 부실' 논란에 휩싸였다. 월별로 혜택을 다르게 준 고무줄식 캐시백 설계가 오히려 시장의 불확실성을 키워 특정 시기 소비 쏠림과 이후 급격한 소비 절벽을 부추길 것이라는 지적이다.

허태정 대전시장은 27일 대전시청에서 브리핑을 열고 '온통대전 2.0'에 대해 월 충전 한도 30만원과 기본 캐시백 10%를 운영한다고 밝혔다.

27일 대전시청에서 '온통대전 2.0' 브리핑을 하고 있는 허태정 대전시장. [사진=대전시] 2026.08.27 gyun507@newspim.com

올해는 추석이 있는 9월 캐시백을 15%로 높이고 10~11월에는 다시 10%를 적용한다. 12월에는 추가 포인트 지급도 준비하고 있다는 것이다.

그렇다해도 월별 혜택 차이가 문제로 지적된다. 월 한도인 30만 원을 모두 사용할 경우 9월에는 4만5000원을 돌려받지만 10~11월에는 3만 원으로 줄어든다. 한 달 사이 최대 1만5000원의 차이가 발생한다.

추석 선물이나 외식과 생필품 구매 등 시기를 조정할 수 있는 소비는 혜택이 큰 9월로 앞당겨질 가능성이 있다. 역으로 당장 필요하지 않은 지출은 추가 혜택이 예정된 12월까지 미뤄질 수도 있다.

9월 온통대전 사용액이 크게 늘더라도 실제 새로운 소비가 생긴 것인지 아니면 10~11월에 쓸 돈을 미리 소비한 것인지는 별개의 문제다.

이에 지역화폐가 전체 소비를 늘리는 대신 소비 시기만 옮겨놓는다면 지역경제 활성화 효과 역시 제한될 수 있다는 지적이 나온다.

캐시백 편중으로 10~11월 소비가 줄어드는 데 대한 대안을 묻는 <뉴스핌> 질문에 문인환 대전시 경제국장은 "그렇지는 않을 것으로 본다"며 "10% 캐시백도 굉장히 큰 것"이라고 밝혔다.

그러면서 온누리상품권 할인율이 기존 10%에서 7%로 낮아진 점을 들어 "그쪽 수요가 이쪽으로 올 것"이라며 긍정적인 전망을 내놨다. 온누리상품권을 이용하던 소비자 일부가 '온통대전'으로 이동할 것이라는 긍정적인 설명이다.

하지만 대전시의 설명은 수요 이동을 입증할 자료보다는 기대에 가까운 수준이다.

온누리상품권과 '온통대전지역화폐'는 사용처부터 다르다. 온누리상품권은 전통시장과 상점가, 골목형상점가 등 지정 상권 내 가맹점을 중심으로 사용할 수 있다.

'온통대전'은 대전지역 연매출 30억원 이하 가맹점을 대상으로 음식점과 병원, 편의점, 미용실 등 생활밀착 업종까지 폭넓게 사용할 수 있다.

이 점이 바로 온누리상품권 할인율이 7%로 내려갔다고 해서 이용 수요가 그대로 '온통대전'으로 옮겨온다고 단정하기 어렵다는 지적이 나오는 이유다.

두 상품권을 이용하는 목적과 소비처가 다른 만큼 단순 할인율 비교만으로 수요 이동을 예측하는 데는 한계가 있다.

더구나 상품권 간 혜택 차이도 크지 않기에 기대가 낮아진다. '온통대전' 기본 캐시백 10%와 디지털 온누리상품권 7%의 격차는 3%포인트다. 30만원을 모두 써도 차이는 9000원이다.

따라서 9000원의 차이가 온누리상품권 이용자를 얼마나 끌어올 수 있는지와 그 수요가 9월 15% 캐시백으로 앞당겨질 수 있는 소비를 얼마나 메울 수 있는지가 관건이다.

그러나 대전시는 이에 대한 구체적인 자료를 제시하지 않은 채 소비자 수요가 이동할 것이라는 전망을 내놨다. 그만큼 신빙성이 떨어진다.

한 지역 정치인은 "캐시백을 많이 주는 달에만 사용액이 뛰고 이후 소비가 빠진다면 어떻게 소비 촉진이라고 평가할 수 있나"라며 "막대한 세금을 투입하고도 결과적으로 소비 시기만 앞당긴다면 지역경제 활성화라는 정책 취지가 무색해질 수 있다"고 지적했다.

4년 간 준비한 '온통대전 2.0'이 실질적인 소비 촉진의 효과가 있을지, 뜬구름 잡는 허상으로 기대보다 실망이 커질지 결국 두고볼 일이지만 시민들의 눈총은 따가워 보인다.

gyun507@newspim.com