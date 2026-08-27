'미식'으로 채운 대전 동구동락 축제…10월 9일 개막

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 27일 동구동락 축제 중간보고회를 열고 준비상황을 점검했다.
- 동구는 프로그램과 안전·인파관리 방안을 보완하며 세부계획을 구체화했다.
- 축제는 10월 9일부터 11일까지 소제동 일원에서 미식 중심으로 열린다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 오는 10월 열리는 '2026 대전 동구동락 축제'를 앞두고 프로그램 구성과 행사장 운영, 안전대책 등 막바지 준비에 들어갔다.
동구는 27일 황인호 동구청장과 축제추진위원, 관계 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데 축제 중간보고회를 열고 분야별 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.
이날 보고회에서는 주요 프로그램 구성과 행사장 배치, 관람객 동선, 안전·인파관리 방안 등을 살펴보고 보완 사항을 논의했다.
구는 논의 내용을 토대로 프로그램별 세부 계획과 현장 운영대책을 구체화한 뒤 다음 달 최종보고회를 열어 준비 상황을 최종 점검할 예정이다.
올해 동구동락 축제는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 소제동 동광장로와 대동천 일원에서 열린다. 공식행사를 비롯해 먹거리와 공연, 경연, 체험, 지역 상권·대학 연계 프로그램 등이 마련된다.
특히 '미식'을 핵심 주제로 소제동의 지역 특색과 야간관광, 빵·밀가루 등을 활용한 콘텐츠를 선보일 계획이다.
황인호 동구청장은 "동구의 맛과 멋을 느낄 수 있는 미식 콘텐츠에 소제동의 매력과 야간관광을 더해 준비하고 있다"며 "방문객들이 낮부터 밤까지 머물며 즐길 수 있도록 남은 기간 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com