창원시, 단감 중국 시장 공략…유통망 확장 전략 모색

AI 핵심 요약beta
- 중국 도매시장연합회 관계자들이 27일 창원단감 현장을 찾았다.
- 창원시는 단감 재배환경과 수출지정 단지를 소개했다.
- 시는 중국 유통망 협력으로 수출 판로 확대를 추진했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원단감 생산 현장에 중국 농산물 유통업계 관계자들이 찾았다. 창원시가 중국 시장 수출을 앞두고 현지 유통망과 접점을 넓히고 있다.
경남 창원시는 27일 중국 전국도시농산물도매시장연합회 관계자들이 창원을 방문해 단감 생산 현장을 둘러봤다고 밝혔다.
방문단에는 마정쥔 회장을 비롯한 연합회 임원과 관계자 30여명이 참여했다.
전국도시농산물도매시장연합회는 중국 농산물도매시장 관련 단체다. 창원시는 이 단체 회원 시장의 거래 규모가 중국 전체 농산물도매시장 거래액의 약 65%를 차지한다고 설명했다.
방문단은 단감테마공원과 중국 수출지정 생산단지를 방문해 재배 환경과 생산·유통 여건을 살폈다. 창원시는 중국 수출을 준비 중인 창원단감의 재배 이력과 생산 기반, 안정적인 공급 여건 등을 소개했다.
창원단감은 국가중요농업유산으로 지정된 지역 대표 농산물이다. 시는 100년 넘게 이어진 재배 역사와 국내 최대 주산지의 생산 규모를 중국 유통 관계자들에게 알렸다고 밝혔다.
시는 이번 방문을 계기로 중국 현지 유통업계와 협력 방안을 논의하고, 수출 판로 확대 방안을 마련할 계획이다.
강종순 창원시 농업기술센터 소장은 "수출 검역 절차를 준수하고 현지 유통 여건에 맞춘 마케팅 방안을 검토하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com