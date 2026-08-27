엔하이픈, '더 신 : 블리스' 200만장 돌파…日 오리콘·스포티파이까지 '글로벌 인기'

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 27일 신보 ‘더 신 : 블리스’로 돌풍을 일으켰다.
- 국내 누적 판매 202만장을 넘기며 다섯 번째 더블 밀리언셀러를 달성했다.
- 일본 오리콘 1위·스포티파이 정상, 음악방송도 1위를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈의 신보가 국내외에서 인기 돌풍을 불러일으키고 있다.
27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스'(THE SIN : BLISS)는 전날(26일) 누적 판매량 202만 2369장을 기록했다.
이로써 엔하이픈은 미니 5집 '오렌지 블러드'(ORANGE BLOOD), 정규 2집 '로맨스 : 언톨드'(ROMANCE : UNTOLD), 미니 6집 '디자이어 : 언리시'(DESIRE : UNLEASH), 미니 7집 '더 신 : 배니시'(THE SIN : VANISH)에 이어 다섯 번째 '더블 밀리언셀러' 작품을 추가하게 됐다. 이 중 '로맨스 : 언톨드'는 누적 판매량 300만장을 돌파한 바 있다.
'더 신 : 블리스'는 일본에서도 압도적인 흥행 파워를 과시하고 있다. 이 앨범은 현지 발매 당일 16만 5958장이 팔려 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(8월 25일 자) 1위로 직행했다. 이들은 지금까지 한국과 일본에서 선보인 14개 앨범 전부를 이 차트 가장 높은 곳에 올려놓는 데 성공했다.
글로벌 음원 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 지난 25일 스포티파이에 따르면 한 주간의 신규 발매작을 대상으로 하는 '톱 송 데뷔 글로벌'(집계 기간 8월 21일~8월 23일)에 타이틀곡 '블러디 파라다이스'(Bloody Paradise)가 정상에 올랐다.
이와 함께 '배드 포 유'(Bad For You)가 4위, '투 풀스'(Two Fools)가 5위, '스턱'(Stuck)이 6위, '체크메이트'(Checkmate)가 8위, '하이라이트'(Highlight)가 10위를 차지하는 등 총 6곡이 차트에 이름을 올렸다. 같은 기간 '톱 송 데뷔 유에스에이'에는 '블러디 파라다이스'가 4위, '배드 포 유'가 8위에 오르며 북미 시장 내 이들의 인기를 입증했다.
음악방송 트로피 수집에도 시동이 걸렸다. 엔하이픈은 지난 26일 방송된 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에서 '블러디 파라다이스'로 1위를 차지했다.
이들은 VCR 화면을 통해 "엔진(팬덤명)분들 덕분에 받는 상이라 더 의미 있다. 저희에게 주신 사랑만큼 앞으로 더 열심히 하는 엔하이픈이 되겠다"고 소감을 전했다.
moonddo00@newspim.com