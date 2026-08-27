한국헤어디자인협회, 인천직업전문학교·ABEA와 'K-뷰티 인재양성'

AI 핵심 요약beta
- KHDA가 27일 인천직업전문학교·ABEA와 협약했다
- KHDA는 숙련기술교육·국제대회·멘토링을 지원한다
- 세 기관은 취업·창업 연계와 국제교류를 확대한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 사단법인 한국헤어디자인협회(KHDA)가 인천직업전문학교, 아시아뷰티아트전문가협회(ABEA)와 손잡고 K-뷰티 전문인재 양성과 취·창업 지원에 나선다.
KHDA는 27일 인천직업전문학교 회의실에서 인천직업전문학교, 아시아뷰티아트전문가협회와 3자 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 KHDA는 현장 중심의 숙련기술교육과 국제대회 참가, 숙련기술인 멘토링 등을 지원한다. 인천직업전문학교는 학생 직업교육과 자격취득, 진로·취업 및 창업 지원을 맡고, 아시아뷰티아트전문가협회는 국내외 뷰티 전문가 네트워크를 활용한 국제교류를 담당한다.
세 기관은 직업교육과 자격취득에 그치지 않고 현장실습, 전문가 멘토링, 국제대회 출전, 취업처 연계와 창업 지원까지 협력 범위를 확대할 계획이다.
KHDA는 인천직업전문학교와 지난 2024년부터 3년간 국제뷰티산업콘테스트 분산대회 개최와 참가를 이어오며 학생들의 기술 교육과 대회 출전을 지원해왔다.
현재 협회가 주최하는 '2026 KHDA 국제뷰티산업콘테스트 & 국제뷰티아트컬렉션'도 지난 6월 10일부터 다음달 20일까지 진행되고 있다.
최기수 KHDA 이사장은 "자격증 취득이 전문기술인으로 가는 출발점이라면 이후에는 산업현장에서 요구하는 숙련기술과 실무능력을 갖추는 과정이 필요하다"며 "학교교육과 현장교육, 국제대회를 연계해 학생들이 취업과 창업 현장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
유선 인천직업전문학교 이사장은 "학교에서 배운 기술이 실제 직업과 진로로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
서영신 아시아뷰티아트전문가협회 대표이사도 "국내외 전문가 교류와 전문교육을 확대해 학생들이 보다 다양한 산업현장에서 활동할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com