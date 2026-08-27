템페스트 한빈, 첫 솔로부터 베트남 차트 강타…'노 피어' 성공적 출발

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 템페스트 한빈이 첫 솔로 활동부터 고향 베트남에서 의미 있는 성과를 거두며 성공적인 솔로 출발을 알렸다.

한빈의 첫 솔로 싱글 '노 피어(No Fear)'의 타이틀곡 '노 피어(Feat. punchnello)'와 수록곡 '에어(Air)'는 지난 26일 오후 베트남 아이튠즈 톱 송 차트 톱10에 나란히 이름을 올렸다. 두 곡이 동시에 차트 상위권에 진입하며 현지 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 한빈 솔로 싱글 커버 이미지. [사진=YH엔터테인먼트] 2026.08.27 moonddo00@newspim.com

음원뿐만 아니라 뮤직비디오 역시 높은 관심을 받고 있다. '노 피어(Feat. punchnello)' 뮤직비디오는 공개 직후 베트남 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 차트 상위권에 진입하며 한빈의 솔로 활동을 향한 현지 반응을 실감케 했다.

특히 한빈은 '베트남 1호 K팝 아이돌'로 활약해온 만큼 첫 솔로 활동부터 고향인 베트남에서 눈에 띄는 성과를 거두며 남다른 존재감을 드러냈다.

'노 피어'는 한빈이 데뷔 후 처음 선보이는 솔로 싱글이다. 두려움보다 자신의 가능성을 믿고 정해진 길이 아닌 가장 자신다운 방식으로 원하는 방향을 향해 나아가겠다는 당찬 메시지를 담았다.

한빈은 타이틀곡과 수록곡 두 곡 모두 작사에 참여하며 자신의 음악적 색깔을 녹여냈다. 이번 솔로 활동에서는 특유의 흥과 에너지를 극대화한 '흥 한빈'의 매력을 선보이며 팀 활동과는 또 다른 모습을 보여주고 있다.

한빈은 27일 오후 방송되는 엠넷 '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 음악방송 활동에 돌입한다. 이날 '노 피어(Feat. punchnello)' 무대를 음악방송 최초로 공개하고 솔로 아티스트로서 새로운 매력을 선사할 예정이다.

moonddo00@newspim.com