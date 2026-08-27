【民调】 李在明施政好评率跌破40% 差评率破60%

纽斯频通讯社首尔8月27日电 韩国最新民调显示，韩国总统李在明的施政好评率跌破40%，负面评价超六成。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

民调机构Korea Information Research 24日至25日以全国1005名年满18岁的男女为对象，就李在明施政表现进行调查。结果显示，36.5%的受访者给予好评，62.0%给予差评，1.5%表示"不知道"。

具体来看，47.7%的受访者对李在明"非常不满意"，14.3%认为"比较不满意"；14.6%认为"比较满意"，21.9%认为"非常满意"。

与该机构17日至18日开展的上一轮调查相比，李在明施政正面评价一周内下降6.8个百分点，由43.3%降至36.5%；负面评价上升7.1个百分点，由54.9%升至62.0%。

分年龄段来看，30多岁受访者的负面评价最高，为70.7%，其次为18岁至20多岁人群，为66.4%。60多岁、50多岁、40多岁和70岁以上受访者的负面评价分别为62.6%、60.0%、56.9%和56.9%。

正面评价方面，40多岁受访者最高，为41.4%，其次为70岁以上（41.3%）、50多岁（39.4%）、60多岁（34.8%）、18岁至20多岁（31.3%）和30多岁（28.7%）。

从地区来看，大邱·庆北地区对李在明施政的负面评价最高，为74.2%，正面评价为23.2%。釜山·蔚山·庆南地区正面评价为34.4%、负面评价为63.4%；京畿·仁川地区正面评价为34.9%、负面评价为63.8%；首尔地区正面评价为37.0%、负面评价为62.0%；忠清·江原地区正面评价为37.8%、负面评价为61.1%。

湖南（全罗道）·济州地区是调查中唯一一个正面评价高于负面评价的地区，正面评价为53.2%，负面评价为45.3%。

此次调查采用100%无线电话自动应答（ARS）方式进行，详细结果可参阅韩国中央选举舆论调查审议委员会网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社