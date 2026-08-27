LG전자, 버려진 가전서 희토류 회수…핵심광물 공급망 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 27일 폐가전 희토류 자석 회수 MOU를 맺었다.
- 연 4만대서 자석 1.6톤을 회수해 순환 공급망을 만든다.
- 탈자 기술과 비전 AI로 에너지 절감 재활용을 높였다.
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독자 탈자 기술·비전 AI 적용…에너지 줄이고 자석 물성 유지
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 폐가전에서 희토류 영구자석을 직접 회수해 다시 산업 자원으로 활용하는 기술을 개발했다. 연간 폐가전 약 4만대에서 1.6톤 규모의 희토류 영구자석을 회수해 핵심광물의 안정적인 순환 공급망 구축에 나선다.
LG전자는 27일 경기 용인 수도권자원순환센터에서 기후에너지환경부, E-순환거버넌스와 '폐가전 냉매압축기 폐영구자석 회수 시범사업' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 대상은 냉장고 등 가전 핵심부품인 컴프레서에 들어가는 희토류 영구자석이다.
기존에는 영구자석의 강한 자력 때문에 분리가 어려워 구리 등 일부 금속만 회수하고 대부분 고철로 재활용했다. LG전자는 자기장을 이용해 자력을 없애는 독자적인 탈자 기술을 개발했다. 고열을 이용하는 기존 방식보다 에너지 사용량을 줄이면서 자석의 열 변형도 막아 재활용 가치를 높였다.
분리 공정에는 비전 AI도 활용한다. AI가 폐컴프레서의 크기와 형태를 인식하고 내부 영구자석 위치를 분석해 최적의 분리 공정을 적용한다. 회수한 영구자석은 향후 새로운 자석 생산을 위한 원료화 기술 개발 등에 활용할 예정이다.
양희구 LG전자 생산기술원 생산혁신센터장은 "사용이 끝난 제품에서 핵심 소재를 회수하고 다시 활용하는 순환경제 실현과 미래 핵심광물의 안정적인 순환 이용 기반 구축에 앞장설 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com